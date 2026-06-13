"У 3 рази менше калорій": тренер назвав простий і здоровий спосіб приготування їжі

Фото ілюстративне / © Associated Press

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Звичка смажити їжу на пательні є однією з головних прихованих причин появи зайвої ваги, адже такий спосіб приготування збільшує енергетичну цінність страв у кілька разів.

Про це розповів відомий український дієтолог та фітнес-тренер Віктор Мандзяк. За його словами, під час обсмажування м’ясо, овочі, яйця чи борошняні вироби активно вбирають рослинний жир, який є найкалорійнішим продуктом на планеті.

Експерт наголошує, що лише одна столова ложка олії містить близько 140 калорій. Для порівняння — таку ж енергетичну цінність мають два великі яблука або майже кілограм свіжих огірків.

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«Виникає одне прагматичне питання: наскільки та олія, яка ввібралася в продукти, зробить їх смачнішими, ніж вона зробить їх калорійнішими? Мабуть, вона зробить їх більш калорійними, ніж смачними. Якщо ми порівняємо смаження на олії зі схожим методом термічної обробки, при якому також з’являється ця хрустка скоринка — це грилювання або запікання. Коли ви загрилюєте чи запечете їжу, вона не буде менш смачною, але буде в півтора, у два, інколи в три рази менш калорійною», — пояснив Віктор Мандзяк.

Дієтолог зруйнував популярний міф про те, що для схуднення потрібно критично зменшувати порції. За його словами, насправді фігура людини залежить не від фізичного об’єму їжі, а від кількості калорій у кожних 100 грамах продукту. У середньому щодня люди споживають близько двох кілограмів їжі, заповнюючи шлунок три-чотири рази на день, а для відчуття ситості за один прийом необхідно приблизно 600 мілілітрів страви.

«Залежно від того, скільки калорій в їжі, якою ми заповнюємо свої шлунки, ми будемо або худнути, або набирати зайву вагу. Коли ви звикли їсти смажену їжу, навіть не порівнюючи її із запеченою, і звикли смажити на великій кількості олії, то цією однією звичкою ви негативно впливаєте на свою фігуру. Якщо цю звичку замінити на інший метод термічної обробки їжі — ви можете мати суттєвий вплив на кількість жиру в своєму тілі», — підкреслив фітнес-тренер.

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Здорова втрата ваги неможлива без води, яка пришвидшує метаболізм і зменшує голод, а найбезпечнішим напоєм для цього є вода з огірком та м’ятою. Огірок знімає набряки та не має калорій, м’ята знижує апетит і тягну до солодкого, а разом вони допомагають контролювати харчову поведінку без жорстких дієт.

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Дієта з високим вмістом білка сприяє схудненню завдяки тривалому відчуттю ситості, зниженню потягу до їжі, додатковому спалюванню 80–100 калорій на день і впливу на гормони голоду, зокрема зменшенню греліну. Завдяки різноманіттю джерел білка такий раціон легко дотримуватися навіть без жорсткого обмеження калорій.

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