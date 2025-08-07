ТСН у соціальних мережах

У Чехії спіймали сома довжиною понад 2 метри: що з ним зробили (фото)

У Чехії зафіксовано новий рекорд: професійний рибалка Якуб Вагнер виловив у водосховищі Вранов гігантського сома завдовжки 2 метри 68 сантиметрів.

У Чехії спіймали сома довжиною 2 метри 68 сантиметрів / © Bild Russian в Telegram

У чеському водосховищі Вранов професійний рибалка Якуб Вагнер виловив гігантського сома, довжина якого сягнула 2 метрів 68 сантиметрів, що є новим рекордом країни.

Про це пише BILD.

43-річний рибалка розповів, що боротьба з рибою тривала майже годину, і він ледве втримав вудку. За його словами, у тьмяному світлі світанку він помітив «жахливо величезне» і «темне» створіння біля свого човна.

«Я впевнений, що це один з найбільших сомів, яких я бачив у Європі. Він на чотири сантиметри довший за того, якого я спіймав минулого року», — сказав Вагнер.

Після вимірювання Вагнер відпустив сома назад у воду. Рибалка підкреслив, що ніколи не вбиває свій улов.

Нагадаэмо, рибалки можуть розраховувати на хороший улов в Дніпрі протягом усього сезону, адже після нересту риба активно живиться. У його водах водиться близько 50 видів риб, тому спіймати тут можна багато чого цікавого.

