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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
3 хв

У чому нестерпно спекотно, а в чому прохолодно: десять найкращих тканин для літа, які реально рятують

Коли температура стрімко зростає, вибір одягу стає не лише питанням стилю, а й комфорту та самопочуття. Правильно підібрані тканини допомагають тілу «дихати», зменшують потовиділення та запобігають перегріванню.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Які тканини носити у спеку

Які тканини носити у спеку / © pexels.com

В UnitedLace розповіли, які тканини найкраще підходять для спекотної погоди, і які матеріали варто обирати для літнього гардероба.

Чому важливо обирати правильні тканини в спеку

У спекотну погоду організм охолоджується через потовиділення. Якщо тканина не пропускає повітря або погано вбирає вологу, тіло перегрівається, а одяг стає неприємним і «важким».

Правильні літні тканини повинні:

  • добре пропускати повітря;

  • вбирати вологу;

  • швидко висихати;

  • не прилипати до тіла;

  • бути легкими та натуральними.

ТОП-10 найкращих тканин для спекотної погоди

Льон — №1 для спеки

Льон вважається найкращою тканиною для літа. Він має природну структуру, яка забезпечує максимальну вентиляцію. Льон швидко вбирає вологу та так само швидко її випаровує, залишаючи тіло сухим:

  • ідеальний для сорочок, суконь і штанів;

  • не перегріває тіло;

  • з кожним пранням стає м’якшим.

Бавовна — універсальна класика

Бавовна м’яка, приємна до тіла та добре пропускає повітря. Особливо добре працюють легкі види бавовни — батист, муслін або поплін. Вона:

  • підходить для щоденного одягу;

  • добре вбирає піт;

  • доступна і практична.

Бамбук — природне охолодження

Бамбукова тканина відома своєю здатністю регулювати температуру тіла. Вона м’яка, гіпоалергенна та добре відводить вологу. Така тканина:

  • ідеальна для чутливої шкіри;

  • має антибактеріальні властивості;

  • комфортна у спеку.

Тенсел (Lyocell) — сучасний комфорт

Тенсел виготовляють із деревної целюлози. Це гладка, «холодна» на дотик тканина з відмінною повітропроникністю. Тому така тканина:

  • швидко відводить вологу;

  • не парить;

  • має елегантний вигляд.

Шовк — легкість і прохолода

Шовк добре регулює температуру тіла і створює відчуття прохолоди. Особливо популярний у вечірніх образах. Він:

  • легкий і ніжний;

  • приємний до шкіри;

  • має розкішний вигляд.

Віскоза (Rayon) — доступна альтернатива

Віскоза — напівнатуральна тканина, яка добре пропускає повітря і красиво драпірується. Основні її особливості:

  • легка, «дихає»;

  • підходить для суконь;

  • комфортна у носінні.

Шифон — максимальна легкість

Шифон — одна з найтонших тканин. Він практично не відчувається на тілі та чудово підходить для спекотної погоди. Він:

  • дуже легкий;

  • ідеальний для літніх образів;

  • добре пропускає повітря.

Муслін — м’якість і повітряність

Муслін має пухку структуру, завдяки чому забезпечує чудову вентиляцію. Його особливості:

  • натуральний і легкий;

  • не прилипає до тіла;

  • комфортний у спеку.

Легкий котон (voile, lawn)

Тонка бавовна — один із найкращих варіантів для літа, особливо в міських умовах. Вона:

  • добре «дихає»;

  • м’яка до тіла;

  • підходить для повсякденного носіння.

Легка суміш льону та бавовни

Комбінація льону та бавовни поєднує комфорт і практичність. Така комбінація:

  • менше мнеться, ніж льон;

  • добре вентилюється;

  • зручна у догляді.

Яких тканин краще уникати в спеку

У сильну спеку краще мінімізувати синтетичні матеріали:

  • поліестер;

  • акрил;

  • нейлон;

  • щільний денім.

Такі тканини затримують тепло та вологу, створюючи ефект «парника».

Як обрати літню тканину: короткі поради

  • обирайте натуральні матеріали;

  • віддавайте перевагу світлим кольорам;

  • звертайте увагу на легку структуру тканини;

  • уникайте щільного плетіння.

FAQ

Яка тканина найкраща для дуже спекотної погоди?

Найкращою тканиною для сильної спеки є льон. Він має найвищу повітропроникність і швидко відводить вологу, допомагаючи тілу залишатися прохолодним навіть при високих температурах.

Які тканини не парять і підходять для літа?

Для літа найкраще підходять льон, бавовна, бамбук і тенсел. Вони дозволяють шкірі «дихати», добре вбирають вологу та не створюють ефект перегріву.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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