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У чому нестерпно спекотно, а в чому прохолодно: десять найкращих тканин для літа, які реально рятують
Коли температура стрімко зростає, вибір одягу стає не лише питанням стилю, а й комфорту та самопочуття. Правильно підібрані тканини допомагають тілу «дихати», зменшують потовиділення та запобігають перегріванню.
В UnitedLace розповіли, які тканини найкраще підходять для спекотної погоди, і які матеріали варто обирати для літнього гардероба.
Чому важливо обирати правильні тканини в спеку
У спекотну погоду організм охолоджується через потовиділення. Якщо тканина не пропускає повітря або погано вбирає вологу, тіло перегрівається, а одяг стає неприємним і «важким».
Правильні літні тканини повинні:
добре пропускати повітря;
вбирати вологу;
швидко висихати;
не прилипати до тіла;
бути легкими та натуральними.
ТОП-10 найкращих тканин для спекотної погоди
Льон — №1 для спеки
Льон вважається найкращою тканиною для літа. Він має природну структуру, яка забезпечує максимальну вентиляцію. Льон швидко вбирає вологу та так само швидко її випаровує, залишаючи тіло сухим:
ідеальний для сорочок, суконь і штанів;
не перегріває тіло;
з кожним пранням стає м’якшим.
Бавовна — універсальна класика
Бавовна м’яка, приємна до тіла та добре пропускає повітря. Особливо добре працюють легкі види бавовни — батист, муслін або поплін. Вона:
підходить для щоденного одягу;
добре вбирає піт;
доступна і практична.
Бамбук — природне охолодження
Бамбукова тканина відома своєю здатністю регулювати температуру тіла. Вона м’яка, гіпоалергенна та добре відводить вологу. Така тканина:
ідеальна для чутливої шкіри;
має антибактеріальні властивості;
комфортна у спеку.
Тенсел (Lyocell) — сучасний комфорт
Тенсел виготовляють із деревної целюлози. Це гладка, «холодна» на дотик тканина з відмінною повітропроникністю. Тому така тканина:
швидко відводить вологу;
не парить;
має елегантний вигляд.
Шовк — легкість і прохолода
Шовк добре регулює температуру тіла і створює відчуття прохолоди. Особливо популярний у вечірніх образах. Він:
легкий і ніжний;
приємний до шкіри;
має розкішний вигляд.
Віскоза (Rayon) — доступна альтернатива
Віскоза — напівнатуральна тканина, яка добре пропускає повітря і красиво драпірується. Основні її особливості:
легка, «дихає»;
підходить для суконь;
комфортна у носінні.
Шифон — максимальна легкість
Шифон — одна з найтонших тканин. Він практично не відчувається на тілі та чудово підходить для спекотної погоди. Він:
дуже легкий;
ідеальний для літніх образів;
добре пропускає повітря.
Муслін — м’якість і повітряність
Муслін має пухку структуру, завдяки чому забезпечує чудову вентиляцію. Його особливості:
натуральний і легкий;
не прилипає до тіла;
комфортний у спеку.
Легкий котон (voile, lawn)
Тонка бавовна — один із найкращих варіантів для літа, особливо в міських умовах. Вона:
добре «дихає»;
м’яка до тіла;
підходить для повсякденного носіння.
Легка суміш льону та бавовни
Комбінація льону та бавовни поєднує комфорт і практичність. Така комбінація:
менше мнеться, ніж льон;
добре вентилюється;
зручна у догляді.
Яких тканин краще уникати в спеку
У сильну спеку краще мінімізувати синтетичні матеріали:
поліестер;
акрил;
нейлон;
щільний денім.
Такі тканини затримують тепло та вологу, створюючи ефект «парника».
Як обрати літню тканину: короткі поради
обирайте натуральні матеріали;
віддавайте перевагу світлим кольорам;
звертайте увагу на легку структуру тканини;
уникайте щільного плетіння.
FAQ
Яка тканина найкраща для дуже спекотної погоди?
Найкращою тканиною для сильної спеки є льон. Він має найвищу повітропроникність і швидко відводить вологу, допомагаючи тілу залишатися прохолодним навіть при високих температурах.
Які тканини не парять і підходять для літа?
Для літа найкраще підходять льон, бавовна, бамбук і тенсел. Вони дозволяють шкірі «дихати», добре вбирають вологу та не створюють ефект перегріву.