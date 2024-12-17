У чому різниця між маслинами та оливками: прості відповіді на одвічне запитання

Багато хто вважає, що оливки і маслини – це різні плоди.

Чим відрізняються оливки від маслин, і які з них кращі – запитання, яке не дає спокою багатьом. Насправді оливки та маслини — плоди одного і того самого дерева, а саме — оливи.

До речі, незважаючи на їхній солонувато-пряний смак, це фрукти. А відрізняється оливка від маслини лише строком дозрівання. Зелена — недозріла, а чорна — стигла.

На смак в сирому вигляді оливку від маслини навряд чи відрізниш. Обидві гіркі настільки, що майже неїстівні. Гіркоти їм додає речовина олеуропеін, але з консервованих плодів, до яких ми звикли, її вимивають.

Як на смак відрізняються оливки від маслин

Оливки зазвичай кислувато-солоні, а маслини — м’якіші й солодкуваті. Та головна відмінність консервованих оливок від маслин — у концентрації в них солі. Зелені частіше консервують без кісточки, тож вони просочуються розсолом сильніше. Маслини більш м’які, жирні, і вийняти з них кісточку складніше, солі зазвичай в них додають менше.

Ще одна відмінність маслин від оливок: те, що їх фарбують. Але не варто боятися глюконату заліза, яким "чорнять" маслини. Хоч його і використовують як фарбник, насправді він має лікувальні властивості, добре всотується організмом і насичує кров легкозасвоюваною формою заліза, підіймати рівень гемоглобіну.

Що корисніше: оливки чи маслини

Принципової різниці тут немає. І оливки, і маслини містять корисні жири та мінерали, зокрема мідь та залізо, а також багаті на вітамін Е та інші антиоксиданти.

Цікаві факти:

Перші оливки з'явилися в раціоні людини ще 6000 років тому, а їхньою батьківщиною вважається Азія. Вони також були основним продуктом харчування у Середземномор'ї, особливо серед греків. Оливки та їх дорогоцінне масло переплелися з багатьма юдео-християнськими та ісламськими релігіями.

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