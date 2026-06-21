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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

У чому різниця між круком і вороною та як їх відрізнити: вісім найголовніших ознак

Відрізнити крука від ворони не так складно, як здається. Достатньо звернути увагу на розмір, форму хвоста, дзьоб, голос і поведінку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як відрізнити ворону від крука

Як відрізнити ворону від крука / © www.freepik.com/free-photo

Коли в небі з’являється великий чорний птах із сильними крилами та характерним силуетом, багато людей автоматично називають його або круком, або вороною. Але ці птахи, хоч і належать до однієї родини воронових, мають низку помітних відмінностей. Розібратися в них нескладно, якщо звернути увагу на зовнішність, поведінку та голос. Розповідаємо, за якими ознаками можна легко відрізняти цих двох птахів у природі.

У чому різниця між круком і вороною та як їх відрізнити

  1. Розмір птаха. Найперша й найочевидніша різниця — розмір. Крук значно більший, його довжина може досягати 70 см. Ворона менша: зазвичай 45-50 см у довжину. Крук також важчий, іноді його маса утричі перевищує вагу ворони. Уже за цим критерієм у польоті можна приблизно визначити вид.

  2. Пір’я та зовнішній вигляд. Пір’я цих птахів теж відрізняється. Крук має густе, блискуче чорне пір’я з металевими відблисками синього або зеленого відтінку. На шиї часто помітна пухнаста структура, яка створює ефект коміра. Ворона має інший вигляд: її пір’я більш матове, без вираженого блиску, а шия гладша.

  3. Форма дзьоба також є важливою ознакою. У крука дзьоб масивний, товстий і з легким вигином, що підкреслює його силу. У ворони дзьоб тонший, пряміший і не такий масивний.

  4. Форма хвоста. Це один із найнадійніших способів відрізнити цих птахів у польоті. У крука хвіст клиноподібний, з загостреним або «V-подібним» контуром. У ворони хвіст більш рівний або злегка округлий.

  5. Голос і звуки. Поведінкові відмінності особливо помітні за звуками. Крук видає низькі, хриплуваті, глухі звуки, що нагадують «крук» або гортанний крик. Ворона має більш різкий, високий і дзвінкий голос, типовий «кар-кар».

  6. Поведінка та спосіб життя. Поведінка цих птахів суттєво різниться. Круки зазвичай тримаються парами або поодинці. Вони обережніші та менш соціальні. Ворони — соціальні птахи, часто збираються у великі зграї, особливо взимку або під час пошуку їжі.

  7. Місця проживання. У природі вони також обирають різні середовища. Крук надає перевагу диким територіям: лісам, гірським районам, скелям і віддаленим місцевостям. Ворона легко адаптується до життя поруч із людьми: міста, села, поля, сміттєзвалища.

  8. Харчування. Обидва види є всеїдними, але є нюанси. Крук частіше споживає тваринну їжу: падаль, дрібних тварин, яйця, личинки. Ворона більш універсальна: зерно, фрукти, рослинна їжа, але також не відмовляється від білкової їжі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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