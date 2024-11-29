У чому секрет молодості скандинавських жінок: завжди привабливі й не мають зморшок

Розповідаємо, як жінкам із країн Скандинавії вдається завжди мати привабливий і доглянутий вигляд.

Глибоке зволоження шкіри

У скандинавських країнах сильні вітри та вкрай сухий клімат. Ці жінки, як ніхто інший, знають, що регулярне зволоження шкіри за таких кліматичних умов вкрай необхідне. А сухе повітря в приміщенні швидко позбавляє шкіру вологи, робить її тьмяною та виснаженою. Тому скандинавські красуні регулярно зволожують не лише шкіру обличчя, а й усе тіло. Часто для цього використовують кілька косметичних зволожувальних і живильних засобів. Оскільки зволоження попереджає появу зморшок, заломів і втрату еластичності шкіри.

Сауна

Усі мешканці країн Скандинавії відомі своєю любов’ю до саун, і справа тут не лише в релаксації. Висока температура здатна розширювати пори, що сприяє відлущенню та очищенню шкіри природним шляхом. А пара здатна покращувати дію зволожувальних кремів та інших доглядових засобів. Окрім того, сауна викликає сильне потовиділення, що допомагає зменшувати кількість токсинів в організмі й виводити їх природним шляхом.

Натуральна косметика

Скандинавські жінки ретельно вибирають засоби для догляду за тілом. Вони надають перевагу винятково натуральним кремам, які не містять парабенів і силіконів. Усі косметичні бренди скеровують свої зусилля на турботу про шкіру в суворих холодних умовах. Виробники доглядової косметики роблять акцент на органічні поживні складники, щоб заспокоїти шкіру й підтримати її здоров’я. Досить часто у складі косметичних засобів можна зустріти арктичну воду, чорницю, морошку, обліпиху та інші місцеві продукти з умістом антиоксидантів, що роблять шкіру молодою, еластичною та пружною.

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