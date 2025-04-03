У чому спекти паски, якщо немає формочок: швидкий лайфгак із фольгою

У чому спекти паски, якщо немає форм / © www.freepik.com/free-photo

У метушні під час готування до Великодня досить легко забути купити форми для випікання пасок. Та бігти до магазину немає потреби, їх можна легко зробити своїми руками. Все, що вам для цього потрібно, це банка й алюмінієва фольга. Розповідаємо, посилаючись на відео з ТікТок, як швидко зробити форми для пасок своїми руками.

Як зробити форми для пасок із фольги / © Фото з відкритих джерел

Спочатку треба взяти банку, можна також каструлю, велику склянку, рулон туалетного паперу чи інший предмет, який стане основою для форми.

Відріжне від рулону 2 шматка алюмінієвої фольги необхідного розміру та складіть навпіл. Однак треба слідкувати, щоб матова сторона фольги була всередині.

Покладіть банку на фольгу та обгорніть її по периметру і притисніть. Можна поставити банку чи іншу ємність догори дном, щоб було зручніше.

Потім зніміть форму з банки, загніть краї, щоб не стирчали, тоді форма матиме акуратний вигляд.

Щоб паска не прилипла до дна форми, можна скористатися пергаментом. Візьміть лист пергаменту для випічки та поставте на нього банку. Обведіть дно ємності по периметру олівцем і виріжте.

Покладіть цей кружок на дно форми й усе ретельно змастіть олією. Це треба зробити, щоб уникнути прилипання тіста до стінок і дна.

Варто пам’ятати, що тісто треба викладати так, щоб воно займало близько 1/3 обсягу форми.