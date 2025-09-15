У чому треба тримати моркву, щоб вона не псувалася всю зиму: ви здивуєтеся

Морква. / © Associated Press

Реклама

Викопана на городі морква легко зберігається до вести. Втім, для цього необхідні правильні умови. Адже через неправильне зберігання овоч втрачає пружність, соковитість та свої смакові властивості.

Як правильно зберігати моркву, розповіла авторка проєкту “Корисні корисності”.

Виявляється, морква добре зберігається в піску. Однак ві має бути таким, щоб під час стискання в долоні перетворювався на грудочку, а не був сухим. Для цього його варто зволожити: на 10 літрів піску - один літр води.

Реклама

Після викопування моркву побавити бадилля і залишити на кілька годин на сонці просохнути. Потім потрібно перекласти її до пластикових ящиків з отворами для вентиляції.

Що потрібно робити:

Застеліть дно ящика агроволокном. Зверху насипте шар піску заввишки близько трьох сантиметрів Викладіть один шар моркви, але щоб коренеплоди не торкалися один одного. Це убереже овочі від імовірного передання грибкових хвороб від однієї моркви до іншої. Перший шар моркви знову засипте піском так, щоб утворився новий шар завширшки три сантиметри. Продовжуйте робити все так само, поки ящик не наповниться. Верхній шар піску накрийте агроволокном.

Нагадаємо, ми писали про ще один спосіб зберігання моркви, завдяки якому вона залишиться твердою аж до весни.