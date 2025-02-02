У чому замочити цибулю перед садінням, щоб виросла великою і не гнила

Цибуля – це один із найпопулярніших овочів, тому росте на городі кожного українця. Досвідчені господарі радо поділилися секретом, як збільшити урожай цибулі в декілька разів. А для цього знадобиться чайна ложка звичайної соди. Розповідаємо, як за допомогою содового розчину виростити велику цибулю, яка не гнистиме й не хворітиме.

У чому замочити цибулю перед садінням, щоб отримати багатий урожай

Сода – прекрасний стимулюючий засіб, який допоможе прискорити ріст цибулі. Якщо замочити посадковий матеріал у содовому розчині, паростки цибулі будуть міцними й соковитими. Сода – це також природний антисептик, який здатен вбивати всі хвороботворні бактерії, що живуть на поверхні цибулі. А ще, вона запобігатиме розвитку гнилі та формуванню стрілок.

Цибуля, оброблена таким засобом, краще поглинатиме корисні мікроелементи з ґрунту, тому ростиме в рази більшою. Така процедура сприяє швидшому проростанню і формуванню великої цибулини.

Щоб приготувати розчин для обробки цибулі, необхідно взяти літр гарячої води і розчинити в ній чайну ложку соди. Перед висаджуванням замочіть цибулю у содовому розчині та накрийте ємність ковдрою, щоб рідина зберігала тепло якомога довше. Посадковий матеріал треба витримати пів години. Після такої обробки можна буде зібрати рекордний урожай цибулі навіть із невеликої ділянки.

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