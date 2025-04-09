У чому замочити насіння огірків, аби розсада зійшла швидко і не хворіла: 2 способи

Огірки / © pixabay.com

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Фахівці поділилися лайфхаками, які допоможуть насінню огірків швидко прорости. Щобільше, ви отримаєте міцні сходи.

Про це розповіли на YouTube-каналі “КорисноTV”.

Гумат калію

Він підходить як для кореневих, так і позакореневих. Це екологічно безпечна гумінова кислота. Пропорція: 1 мл гумату калію на 100 мл теплої води. Залиште на 2 години. Щойно насіння наситилось рідиною, стало товстішим, його можна діставати і висаджувати — хоч у стаканчики на вікні, хоч на городі. Усе залежить від погодних умов.

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Результат, акцентують у матеріалі, скаже за себе.

Перекис водню

Це чудовий окислювач та антисептик. Він не лише прискорить пророщування, а й продезінфікує насіння, умови зберігання якого вам були невідомі.

Вам знадобиться 3% аптечний перекис водню. Залийте насіння нерозбавленим перекисом водню, щоб перекрити насіння на 5 мм вище. Тримати теж слід 2 години.

“Замочувати треба як покупне, так і власноруч зібране насіння. Якщо ви придбали пачку і побачили, що воно оброблене або в оболонці, його замочувати не варто. Воно вже пройшло передпосівну обробку і готове до висаджування”, — зауважили у матеріалі.

Автори додають: коли ви занурили насіння у гумат або перекис, і якась частина його опустилася на дно, а якась плаває зверху — не поспішайте думати про те насіння, що не потонуло, буцімто воно погане. Протягом пів години, коли розм’якне оболонка, воно потоне. А якщо якась частина все ж не потоне, це насіння немає сенсу висаджувати, тому що сходів ви від нього не дочекаєтеся.

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