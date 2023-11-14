Трендові сукні, стильні костюми та шовкові піжами: у чому зустрічати Новий рік 2024

Стилісти рекомендують зустрічати Новий рік 2024 в ефектних нарядах, щоб бути стильними і задобрити Дракона, тоді вам щаститиме цілий рік.

До Нового року 2024 залишилося якихось півтора місяця. І вже зараз потрібно продумати свій новорічний образ до найменших дрібниць. Аби бути гарними і здобути прихильність Зеленого Дерев’яного Дракона. Тоді щаститиме цілий наступний рік. Розповідаємо, в чому найкраще зустріти прийдешній 2024 рік, аби бути в тренді і водночас задобрити покровителя року.

Червона сукня

У чому зустрічати Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Зі слів модних експертів, червоний – найголовніший колір для новорічної ночі. І куди, як не на свято вдягати ефектну червону сукню? Сукня може бути трикотажна, шовкова, з паєтками. Свій образ у такій сукні варто доповнювати елегантними прикрасами, які не відволікатимуть від головного образу.

Мінімалістична сукня

У чому зустрічати Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Цей наряд перейшов до розряду класики. Така річ у стилі «тиха розкіш» має елегантний і святковий вигляд одночасно. Тому можна сміливо вдягати цю універсальну сукню, і не боятися, що ви матимете повсякденний чи несвятковий вигляд. До сукні можна вдягнути блейзер, тоді ви перетворите свій образ на клубний, що якраз підходить до новорічної вечірки. Тим паче, ви потім цю сукню зможете вдягати не лише на свята, вона підходить і для прогулянок, і для посиденьок з подругами в кафе, і навіть на роботу.

Одяг з паєтками

У чому зустрічати Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Це можуть бути топи, кофтинки, корсети, спідниці, брюки і сукні. Такий новорічний образ стане ідеальним для зустрічі нового 2024 року. Ваш одяг не лише додасть святкового настрою, а ще й привертатиме захоплюючі погляди. Тому ви будете королевою свята. Одяг з паєтками варто комбінувати з витриманими та простими речами. Наприклад, якщо у вас топ із паєтками, то можна одягнути класичну спідницю і доповнити свій аутфіт укороченим піджаком або сорочкою.

Костюми

У чому зустрічати Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Один з найкращих варіантів для одягу у новорічну ніч – це брючний костюм чи котюм зі спідницею. До такого одягу варто обов’язково додавати акцентні аксесуари – сережки, кольє та браслети. Також підкресліть свій стиль святковим макіяжем – і ваш новорічний образ буде приголомшливим.

Піжами

У чому зустрічати Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Зі слів модних експертів, багато жінок вже кілька років поспіль зустрічають новий рік у новорічних піжамах. Але це має бути особлива святкова піжама, а не та, що ви вдягаєте кожного вечора. Якщо вам захочеться приміряти на себе саме такий образ у новорічну ніч, то варто звернути увагу на шовкові піжами з рюшами, пір’ям та яскравими принтами. Тоді ваш образ точно буде самим трендовим на святі.

Читайте також:

У чому зустрічати Новий рік 2024: повний список "щасливих" кольорів

Ці светри будуть на піку моди 2024-го: з чим поєднувати, щоб створити розкішний образ

Не носіть ці сумки: 5 моделей, які давно вийшли з моди, чим їх краще замінити