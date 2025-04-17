- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 2 хв
У Франції варять яйця тільки так: кулінарний трюк, щоб шкаралупа легко знімалася одним рухом
Відомий американський кухар Крістофер Кімбалл розкрив секрет, який може змінити процес очищення яєць. Він стверджує, що головне тут не в способі варіння, а саме в охолодженні — цей метод забезпечує легке і безстресове зняття шкаралупи.
Чистити варені яйця — завдання, яке знайоме практично кожному. Однак знаменитий кухар Крістофер Кімбалл, засновник “America’s Test Kitchen”, стверджує, що більшість із нас все це робили неправильно. У своєму TikTok-акаунті він поділився, що ключ до успіху полягає не в часі варіння, а в правильному охолодженні.
“Усі роблять помилку при очищенні яєць”, — каже Кімбалл. “Під час мого перебування в Парижі я зрозумів, що справа не в тому, як варити яйце, а в тому, як його охолоджувати”.
Саме тоді, за його словами, він відкрив техніку, яка кардинально змінила його підхід до варених яєць. Суть методу полягає в тому, щоб варити яйце рівно 8 хвилин і 40 секунд, а потім одразу опустити його в крижану ванну на три хвилини. Різкий перепад температур дозволяє жовтку залишатися м’яким і вологим, а білку без зусиль відділятися від шкаралупи.
“Цей секрет простий: крижана ванна на три хвилини. Вона змушує яйце зсередини трохи стиснутися і відділитися від шкаралупи, що дозволяє їй легко знятися”, — пояснив шеф.
Процес приготування виглядає так:
Закип’ятіть воду.
Обережно покладіть яйця в киплячу воду.
Засічіть 8 хвилин 40 секунд.
Після варіння відразу покладіть яйця в велику миску з льодом.
Залиште їх там на три хвилини.
Дістаньте й насолоджуйтеся тим, як шкаралупа злітає за секунду.
Цю методику вже перевірили тисячі користувачів TikTok і були вражені результатами.