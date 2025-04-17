У Франції варять яйця тільки так: кулінарний трюк, щоб шкаралупа легко знімалася одним рухом

Що потрібно робити, щоб шкаралупа легко знімалася з яєць / © Pixabay

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Чистити варені яйця — завдання, яке знайоме практично кожному. Однак знаменитий кухар Крістофер Кімбалл, засновник “America’s Test Kitchen”, стверджує, що більшість із нас все це робили неправильно. У своєму TikTok-акаунті він поділився, що ключ до успіху полягає не в часі варіння, а в правильному охолодженні.

“Усі роблять помилку при очищенні яєць”, — каже Кімбалл. “Під час мого перебування в Парижі я зрозумів, що справа не в тому, як варити яйце, а в тому, як його охолоджувати”.

Саме тоді, за його словами, він відкрив техніку, яка кардинально змінила його підхід до варених яєць. Суть методу полягає в тому, щоб варити яйце рівно 8 хвилин і 40 секунд, а потім одразу опустити його в крижану ванну на три хвилини. Різкий перепад температур дозволяє жовтку залишатися м’яким і вологим, а білку без зусиль відділятися від шкаралупи.

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“Цей секрет простий: крижана ванна на три хвилини. Вона змушує яйце зсередини трохи стиснутися і відділитися від шкаралупи, що дозволяє їй легко знятися”, — пояснив шеф.

Процес приготування виглядає так:

Закип’ятіть воду. Обережно покладіть яйця в киплячу воду. Засічіть 8 хвилин 40 секунд. Після варіння відразу покладіть яйця в велику миску з льодом. Залиште їх там на три хвилини. Дістаньте й насолоджуйтеся тим, як шкаралупа злітає за секунду.

Цю методику вже перевірили тисячі користувачів TikTok і були вражені результатами.