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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

У Франції варять яйця тільки так: кулінарний трюк, щоб шкаралупа легко знімалася одним рухом

Відомий американський кухар Крістофер Кімбалл розкрив секрет, який може змінити процес очищення яєць. Він стверджує, що головне тут не в способі варіння, а саме в охолодженні — цей метод забезпечує легке і безстресове зняття шкаралупи.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що потрібно робити, щоб шкаралупа легко знімалася з яєць

Що потрібно робити, щоб шкаралупа легко знімалася з яєць / © Pixabay

Чистити варені яйця — завдання, яке знайоме практично кожному. Однак знаменитий кухар Крістофер Кімбалл, засновник “America’s Test Kitchen”, стверджує, що більшість із нас все це робили неправильно. У своєму TikTok-акаунті він поділився, що ключ до успіху полягає не в часі варіння, а в правильному охолодженні.

“Усі роблять помилку при очищенні яєць”, — каже Кімбалл. “Під час мого перебування в Парижі я зрозумів, що справа не в тому, як варити яйце, а в тому, як його охолоджувати”.

Саме тоді, за його словами, він відкрив техніку, яка кардинально змінила його підхід до варених яєць. Суть методу полягає в тому, щоб варити яйце рівно 8 хвилин і 40 секунд, а потім одразу опустити його в крижану ванну на три хвилини. Різкий перепад температур дозволяє жовтку залишатися м’яким і вологим, а білку без зусиль відділятися від шкаралупи.

“Цей секрет простий: крижана ванна на три хвилини. Вона змушує яйце зсередини трохи стиснутися і відділитися від шкаралупи, що дозволяє їй легко знятися”, — пояснив шеф.

Процес приготування виглядає так:

  1. Закип’ятіть воду.

  2. Обережно покладіть яйця в киплячу воду.

  3. Засічіть 8 хвилин 40 секунд.

  4. Після варіння відразу покладіть яйця в велику миску з льодом.

  5. Залиште їх там на три хвилини.

  6. Дістаньте й насолоджуйтеся тим, як шкаралупа злітає за секунду.

Цю методику вже перевірили тисячі користувачів TikTok і були вражені результатами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
299
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