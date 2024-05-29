У Харкові чоловік отримав повістку та рік уникав мобілізації: як він "спалився"

У Харкові засудили чоловіка, який від весни 2023 року ховався від мобілізації. Його звинуватили також у зберіганні наркотиків.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, у квітні 2023 року чоловіка визнали придатним до призову. Тоді ж йому дали повістку, проте він до 2024 року ховався від мобілізації.

У листопаді 2023 року підсудний також у себе в дворі виростив коноплю та виготовив канабіс. У січні 2024 року поліція провела обшук у помешканні жителя Харкова та вилучила там наркотики. Тоді ж чоловіка і затримали.

На суді чоловік провину визнав щодо обох випадків. Він додав, що також дійсно прихистив у себе знайомого, який курив канабіс.

Суд визнав жителя Харкова винним за ст. 336, ч.1 ст.317, ч.1 ст. 309 КК України. Його засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

Вирок суду

Читайте також: