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У Харкові чоловік отримав повістку та рік уникав мобілізації: як він "спалився"

У Харкові чоловік отримав повістку та рік уникав мобілізації: як він "спалився"

У Харкові через ухилення від мобілізації судили чоловіка. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Харкові засудили чоловіка, який від весни 2023 року ховався від мобілізації. Його звинуватили також у зберіганні наркотиків. 

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, у квітні 2023 року чоловіка визнали придатним до призову. Тоді ж йому дали повістку, проте він до 2024 року ховався від мобілізації. 

У листопаді 2023 року підсудний також у себе в дворі виростив коноплю та виготовив канабіс. У січні 2024 року поліція провела обшук у помешканні жителя Харкова та вилучила там наркотики. Тоді ж чоловіка і затримали. 

На суді чоловік провину визнав щодо обох випадків. Він додав, що також дійсно прихистив у себе знайомого, який курив канабіс. 

Суд визнав жителя Харкова винним за  ст. 336, ч.1 ст.317, ч.1 ст. 309 КК України. Його засудили до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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