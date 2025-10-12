У які дні в жодному разі не слід прибирати в домі: можна накликати злидні й біду

Коли не можна прибирати в домі / © www.freepik.com/free-photo

Прибирання здається простою справою, але наші предки вірили, що не кожен день підходить для очищення оселі. Дім — це місце сили, і будь-який рух у ньому має свій енергетичний відгук. Навіть звичайне підмітання чи миття підлоги в «неправний» день може ненароком порушити домашню гармонію, відлякати удачу й достаток.

Коли не можна прибирати в домі, інакше в родині будуть сварки та труднощі з грошима

Понеділок символізує нові починання, і прибирання цього дня вважалося «змітанням удачі». Якщо вимести сміття з дому на початку тижня — можна ненароком прибрати енергію розвитку та добробуту. У цей день краще планувати, а не прибирати.

П’ятниця. За народними віруваннями, п’ятниця присвячена богині долі, і всі роботи, пов’язані з водою, в цей день небажані. Мити підлогу, прати чи чистити щось — означає «змити» жіноче щастя, красу та гармонію. Якщо є потреба у прибиранні, краще зробити його вранці, до опівдня.

Неділя — це святий день, коли люди мали відпочивати, а не наводити лад. Вважалося, що прибирання цього дня гнівить небеса, притягує сварки та втрату грошей. Краще присвятити цей день сім’ї, молитві чи прогулянці на природі, тоді дім сам наповниться енергією достатку.

Дні затемнення та повного місяця — небезпечний період. Під час затемнень і в дні повного місяця енергетика в домі нестабільна. Прибирання в ці моменти може «змити» не лише бруд, а й захисну ауру житла. Саме тому наші пращури в такі дні не бралися за хатню роботу, аби не порушити природний баланс.

Святкові та поминальні дні. На великі релігійні свята — Великдень, Різдво, Спаса, чи в поминальні дні ніколи не прибирали. Вважалося, що таким чином можна «вигнати» душі предків, які приходять у дім. Тож краще завершити всі господарські справи напередодні.

Коли ж прибирання буде на користь

Найкраще наводити лад у вівторок, середу чи суботу. У ці дні енергетика дому очищується природно, а господарська праця приносить радість і натхнення. Якщо під час прибирання ви відкриєте вікна — свіже повітря впустить у дім оновлення й добру енергію.