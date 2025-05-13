У якій воді мити овочі — холодній чи гарячій / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, у якій воді треба мити овочі та зелень, чи можна використовувати для миття побутові хімічні засоби.

Як правильно мити овочі та зелень і якою водою: поради професійних кухарів

Професіонали не радять використовувати побутові засоби для посуду чи мило, щоб помити овочі й зелень.

Картоплю, редиску, моркву та буряк спочатку треба трохи потримати в теплій воді, щоб з коренеплодів легше відчищалася земля. Потім овочі необхідно добре почистити щіткою і промити проточною водою.

Капусту спочатку треба очистити від верхніх листків, а вже потім мити під краном ледь теплою водою. Цвітну капусту треба спочатку розділити на суцвіття, видалити потемнілі частинки, а вже потім сполоснути прохолодною водою.

Зелену цибулю, кріп, петрушку, кінзу, щавель, салатну зелень необхідно спочатку перебрати, видалити коріння, пожовкле і пошкоджене листя. Потім замочити в прохолодній воді на 15 хвилин, а після цього обполоснути проточною холодною водою.