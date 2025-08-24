У якому одязі треба ховати покійника: відповідь священника

Під час поховання покійного важливо дотримуватися певних правил / © Pixabay

Реклама

Після смерті постає безліч запитань, пов’язаних із похованням. Одна з поширених традицій — одягати померлого виключно в нові речі. Часто це вважають обов’язковою умовою «правильного» поховання.

Про поховальний одяг розповів священник ПЦУ Олексій Філюк.

«Таких приписів ніде немає, навіть у спортивному костюмі. Немає комісії у морзі чи в церкві, у чому покійник вдягнений. Що вважаєте за потрібне, головне, щоб чистенькі речі були.

Реклама

Вдягнули, спорядили. У чому вдягнули, то буде. А якщо немає ніякого одягу, не дай Боже, десь пожежа була і згоріло все, то, звичайно, треба купити вже одяг. У сусідів не будете брати. Хоча є всякі випадки, навіть у сусідів. У мене як сусід помер, я йому рубашку, краватку, піджака дав, бо треба було у чомусь поховати сусіда. Тут неважливо, в чому ви поховаєте. Головне, щоб ви прожили життя з Богом», — пояснив він.

Священник вважає, що купувати новий одяг зовсім не обов’язково. Отець Філюк також зауважив, що якщо померлий за життя мав улюблений одяг, наприклад, вишиванку, то цілком доречно поховати його саме в ній.

«Поховаєте в костюмі, буде в костюмі. Поховаєте в сукні жіночку, то буде в сукні. Хустина без хустини, в новому, в старому. Головне, щоб чистеньке було, щоб був приступ, щоб воно було приємно. А новий одяг не обов’язково купувати та витрачатися, то вже таке, знаєте, другорядне», — додав він.

Раніше повідомлялося, що жителі індонезійської громади Тороджа витягують тіла своїх померлих родичів з могил, чистять і одягають їх, а потім проводять з ними час, розмовляючи і запалюючи сигарети.