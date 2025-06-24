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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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510
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У яку воду треба класти яйця для варіння — холодну чи гарячу: кухарі дали остаточну відповідь

Як правильно варити яйця, щоб не лускалися: корисні поради.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно варити яйця

Як правильно варити яйця / © pixabay.com

Нарешті закрито багаторічну кулінарну суперечку про те, в яку воду класти яйця для варіння — в холодну чи гарячу. Професійні кухарі дали чітку відповідь. Вона залежить від того, звідки ви братимете яйця — з холодильника чи з полиці.

У яку воду краще класти яйця для варіння — холодну чи гарячу: поради кухарів

  • Холодні яйця треба класти у холодну воду. Якщо ви берете яйця з холодильника, їх не можна опускати в окріп. Різкий перепад температури призведе до того, що вони лускатимуться й витікатиме білок. Щоб уникнути цієї проблеми, холодні яйця треба класти лише у холодну воду. Так вони нагріватимуться поступово, це допоможе зберегти щільність шкаралупи і зробить очищення простішим.

  • Свіжі яйця чи кімнатної температури можна класти в окріп, але вкрай обережно. Яйця не лускатмуться в гарячій воді, якщо вони кімнатної температури. Однак їх треба опускати в каструлю так, щоб вони не билися об дно та стінки ємності. Інакше вони також тріскатимуться.

  • Фінальний крок — холодна вода після варіння. У який би спосіб ви не варили яйця, після приготування їх треба перекласти у миску з холодною водою. Це допоможе зупинити процес варіння та полегшить чищення шкаралупи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
510
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