Нарешті закрито багаторічну кулінарну суперечку про те, в яку воду класти яйця для варіння — в холодну чи гарячу. Професійні кухарі дали чітку відповідь. Вона залежить від того, звідки ви братимете яйця — з холодильника чи з полиці.

Холодні яйця треба класти у холодну воду. Якщо ви берете яйця з холодильника, їх не можна опускати в окріп. Різкий перепад температури призведе до того, що вони лускатимуться й витікатиме білок. Щоб уникнути цієї проблеми, холодні яйця треба класти лише у холодну воду. Так вони нагріватимуться поступово, це допоможе зберегти щільність шкаралупи і зробить очищення простішим.

Свіжі яйця чи кімнатної температури можна класти в окріп, але вкрай обережно. Яйця не лускатмуться в гарячій воді, якщо вони кімнатної температури. Однак їх треба опускати в каструлю так, щоб вони не билися об дно та стінки ємності. Інакше вони також тріскатимуться.