Як правильно варити яйця / © pixabay.com

Здавалося б, варіння яєць — одна з найпростіших кулінарних задач. Проте навіть тут виникають суперечки: одні кладуть яйця в холодну воду, інші — у киплячу. Та насправді, від цього залежить не лише зручність очищення шкаралупи, а й текстура білка та жовтка. Професійні кухарі давно дійшли спільної думки та пояснили, який спосіб варіння яєць справді найкращий.

У яку воду класти яйця для варіння — холодну чи гарячу: що радять кухарі

Більшість кухарів сходяться на думці: яйця краще класти в холодну воду, а вже потім поступово доводити до кипіння. Цей підхід вважається найбільш універсальним і безпечним.

Варіння яєць у холодній воді має декілька важливих переваг:

менший ризик тріщин — яйце нагрівається поступово;

рівномірне приготування білка та жовтка;

кращий контроль часу варіння — від моменту закипання;

акуратний вигляд готового продукту.

Особливо це важливо, якщо яйця щойно з холодильника.

Коли можна класти яйця в гарячу воду

Метод із зануренням яєць у киплячу воду теж гарний, але його застосовують переважно в ресторанах, де:

яйця попередньо мають кімнатну температуру;

потрібно точно розрахувати консистенцію жовтка;

використовують спеціальні шумівки для акуратного занурення.

Для домашньої кухні цей спосіб менш зручний і потребує досвіду.

Як правильно варити яйця, щоб вийшли ідеальними