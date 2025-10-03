У хімчистці зіпсували річ: як повернути кошти та що робити

Одяг після хімчистки може повернутися зіпсованим / © Pixabay

Інколи так трапляється, що речі повертаються з хімчистки зіпсованими — пальто на два розміри менше або плями на куртці.

Щоб не стати жертвою несумлінних співробітників хімчистки, дотримуйтесь наступних порад

Під час видавання замовлення приймальник має перевірити якість виконання послуги в присутності замовника, а споживач має право на перевірку якості наданих послуг та їх відповідності.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про захист прав споживачів» у разі виявлення недоліків у виконаній роботі споживач має право на свій вибір вимагати:

безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі

відповідного зменшення ціни виконаної роботи

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи

відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи своїми силами чи із залученням третьої особи

реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору

Виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку із втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).

Куди треба звертатися

Якщо у хімчистці повертають неякісно очищені або зіпсовані речі, потрібно звернутися до адміністрації закладу з письмовою скаргою.

До скарги необхідно додати копію квитанції з хімчистки та копії інших документів, що можуть бути доказами у справі (копія документа, що засвідчує вартість речі, копія довідки про оціночну вартість речі).

