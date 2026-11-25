Як зробити оселю теплішою / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Коли надворі холодає, відчуття затишку залежить не лише від температури на термометрі. Холодне повітря від вікон, прохолодна підлога та меблі, які заважають поширенню тепла від батарей, можуть зробити кімнату значно менш комфортною.

Про три прості способи довше утримувати тепло в оселі, які використовують у готелях, пише Onet.

Реклама

Завішуйте вікна ще до заходу сонця

Один із найпростіших кроків — закривати штори до настання темряви. Увечері скло охолоджується, а через вікна приміщення втрачає тепло. Щільні портьєри створюють додатковий бар’єр між холодним склом і кімнатою. Втім, навіть звичайні штори можуть частково захистити від прохолоди та протягів.

Реклама

Удень вікна, навпаки, краще залишати відкритими для сонячного світла, щоб промені могли прогрівати приміщення. Такий спосіб утримувати тепло після настання темряви радить і Держенергоефективності України.

Застеліть ліжко кількома шарами

Ще одна хитрість стосується спального місця. Замість однієї дуже товстої ковдри пропонують використовувати кілька шарів: наприклад, покласти під звичайну ковдру легкий флісовий плед, а зверху додати покривало з вовни або флісу. Між шарами тканини затримується повітря, яке допомагає зберігати тепло.

Відчуття затишку додасть і фланелеве простирадло. А біля ліжка варто постелити невеликий килимок: холодна підлога робить перебування в кімнаті менш комфортним, особливо вранці, коли доводиться ставати на неї босими ногами. Килими та доріжки на холодній підлозі також рекомендує використовувати Держенергоефективності.

Не заставляйте батареї меблями

Навіть справний радіатор не зможе ефективно обігрівати кімнату, якщо перед ним стоїть масивне ліжко, диван або крісло. Такі меблі перешкоджають циркуляції теплого повітря, тому приміщення прогрівається повільніше.

Реклама

Щоб тепло вільно поширювалося кімнатою, варто звільнити простір перед батареями. Також бажано стежити, щоб довгі штори не закривали радіатор і не перекривали рух теплого повітря. На важливості вільного простору навколо опалювальних приладів наголошує британська організація Citizens Advice.

Ці кроки не замінюють опалення, але допомагають довше зберігати вже наявне тепло та зробити перебування в оселі комфортнішим.

Як зберегти тепло під час зимових відключень

Під час підготовки оселі до зими фахівці радять подбати не лише про утеплення, а й про запаси води: щонайменше 3 літри питної на людину на добу, а також окремо — для побутових потреб. Важливо перевірити резервне живлення необхідних пристроїв, ущільнити вікна та звільнити батареї від меблів.

Коли опалення надовго зникає, рятувальники радять не намагатися обігріти всю квартиру, а облаштувати в одній кімнаті спільний «теплий куточок» для родини. Щоб зменшити втрати тепла, слід щільно зачиняти вікна й двері, закривати щілини та використовувати ковдри або килими біля входу. До облаштування такого місця можна залучити й дітей — спільна робота допоможе їм почуватися спокійніше.

Реклама

А якщо в оселі вже холодно, МОЗ радить безпечні способи зігрітися вдома: багатошаровий одяг, гарячі страви й напої, а також грілку або пластикову пляшку з теплою водою, загорнуту в рушник. Не варто забувати й про легку руханку — фізична активність допомагає зігрітися, коли доводиться довго сидіти в прохолодному приміщенні.

Новини партнерів

Новини партнерів