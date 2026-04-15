У квітні на небі з’явиться унікальний "парад планет": коли і як побачити

У квітні жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — парад трьох планет. Сатурн, Марс і Меркурій вишикуються в щільні формації на східній частині неба безпосередньо перед сходом сонця. Очікується, що небесні тіла змінюватимуть положення, переходячи від діагональної лінії до компактного трикутника.

Про це пише National Geographic.

Найкращий час для спостережень

Активна фаза явища розпочалась 12 квітня. У цей період планети з’являються над східним горизонтом на відстані близько шести градусів одна від одної. Найбільш динамічним видовище стане у період від 16 до 21 квітня, коли відстань між об’єктами скоротиться до двох-трьох градусів.

Астрономи виділяють три основні етапи зміни формацій:

16–19 квітня: Сатурн, Марс і Меркурій утворюють чіткий трикутник (піраміду) низько над горизонтом.

20 квітня: планети вишикуються в діагональну лінію, яку можна буде повністю охопити поглядом через звичайний бінокль.

21–23 квітня: небесні тіла знову сформують трикутник, після чого почнуть поступово віддалятися одне від одного.

Поради для спостерігачів

Явище можна буде побачити неозброєним оком за умови ясного неба приблизно за 30 хвилин до сходу сонця. Для спостереження за Нептуном, який перебуватиме вище над основними учасниками параду, знадобиться телескоп. Фахівці застерігають: використання будь-яких оптичних приладів необхідно припинити, щойно сонце почне підійматися над горизонтом.

Для кращого огляду рекомендується обирати місця з відкритим горизонтом на сході — береги водойм, узбережжя або рівнинні ландшафти. На відміну від слабких зірок, парад планет буде помітним навіть у містах та передмістях.

Додаткові явища на нічному небі

Окрім параду планет, у квітні складаються сприятливі умови для спостереження за ядром Чумацького Шляху. Галактичний центр стає видимим близько першої години ночі, а найкращого положення — вертикально над південним горизонтом — досягає між 03:00 та 04:00 ранку. Об’єкт зникає приблизно за 90 хвилин до світанку, якраз перед появою на небі планетарного тріо.

Нагадаємо, вчені виявили новий метеорний потік, що виник після руйнування астероїда поблизу Сонця. Земля пролітає крізь його уламки, які згорають в атмосфері та створюють яскраві спалахи.