Оксана Журовіч / © Forbes

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Якщо ще три роки тому вирішальним чинником при виборі компанії для багатьох працівників була винятково заробітна плата, то війна докорінно змінила пріоритети, вважає Оксана Журовіч, CEO OMD Optimum Media Ukraine. «Щоб залучити й утримати талановитих людей, компанія повинна мати сильного лідера, створити ефективне середовище, демонструвати соціальну відповідальність і формувати зі співробітниками спільні цінності, – каже вона. – Тільки так у компаній з’являється шанс створити й зберегти міцну мотивовану команду». Детальніше про побудову міцної команди – в інтерв’ю для Forbes Оксани Журовіч, CEO OMD Optimum Media Ukraine.

Про компанію OMD

Міжнародна медіаагенція OMD Optimum Media Ukraine – частина американського холдингу Omnicom, що працює у 130 країнах світу. Вже понад 22 роки агенція розробляє та впроваджує комплексні рекламні стратегії для міжнародних і локальних брендів в Україні, зокрема для McDonald’s, PepsiCo, Henkel, Philips, Sanofi, Sony Pictures, Nissan, Renault, Glovo, Servier, «Нової пошти», «Епіцентру», АТБ, Robota.ua, OLX та інших. У 2024 році на міжнародному фестивалі «Каннські леви» OMD Global визнано медіамережею року.

Якщо перші роки війни бізнес говорив про стійкість, то зараз усе частіше йдеться про збереження сенсів. Що є сенсами для вас і OMD?

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У моєму розумінні, стійкість – це вижити. А сенси – це жити. За роки війни стало очевидно: вижити недостатньо. Бо втрата сенсів – це теж форма поразки. Війна стала перевіркою мене на справжність, і сенси перетворилися з філософії на компас. Вони допомагали ухвалювати складні рішення в сірій зоні, коли не було однозначно правильних відповідей.

Як лідер я даю своїй команді не лише візію, сенси й навігацію, а й потужну підтримку. Усі мої управлінські рішення – це персональна відповідальність за стратегію, процес, результат і команду, за їхнє здоров’я, психічний стан і мотивацію.

Нині в українському офісі працює понад 200 людей, і я намагаюся приділяти увагу кожному, бо саме команда – мій головний актив як керівника.

Ми працюємо на перетині комунікацій, культури і впливу. Ми не просто транслюємо меседжі брендів – ми формуємо медіаконтекст України. І цей контекст має бути не лише професійним, а й етичним, осмисленим, людяним.

Які головні принципи якісної взаємодії між керівником і командою?

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Головна сила – у прозорості, довірі та швидкому зворотному зв’язку. Я практикую open desk policy – до керівника може звернутися будь-хто з команди з будь-яким запитом на особисту зустріч. Я навчаю менеджерів не контролювати, а направляти, і не боюся дозволити команді помилятися.

Для мене «своя команда» – це не команда без помилок, а команда, яка вчиться з досвіду, підтримує одне одного й не боїться експериментувати.

Вони бачать у мені не просто управлінця, а справжнього лідера-ментора. Сьогодні моя команда – це справжні професіонали, яких високо цінують на ринку праці. Але вони залишаються зі мною, і я пишаюся бути для них важливою. Саме тому я вважаю, що OMD – не просто лідер ринку, а взірець турботи про людей.

Про Оксану Журовіч

Оксана Журовіч – CEO міжнародної медіаагенції OMD Optimum Media Ukraine, частини американського холдингу Omnicom. Оксана здобула ступінь магістра «Міжнародна економіка». Має 20 років управлінського досвіду в рекламній індустрії – як на боці клієнтів, так і телеканалів та агенцій. Членкиня правління IAB Ukraine – некомерційної організації інтерактивної реклами, що входить до глобальної мережі Interactive Advertising Bureau, представлена у 40 країнах на чотирьох континентах. Життєвий принцип: не бути просто ефективною, а бути важливою й корисною – для компанії, команди, клієнтів, людей поруч і своєї країни.

Що робить вас і команду сильнішими та адаптованішими?

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У мене немає «закритих дверей» чи слова «неможливо». Моя сила – в емпатії та підтримці, помножених на системність і дисципліну. Я донька військового офіцера і маю в ДНК міцний фундамент принципів і цінностей, на які спираюсь у житті.

Людяність для мене не суперечить ефективності й не є слабкістю – вона є її рушієм.

Я ніколи не «романтизую героїзм» до зносу. Усе має бути в балансі. Потрібно довіряти тому, хто є підтримкою. Як людина, яка досягла висот у спорті, я точно знаю: 90% результату залежать від тренера. Він піднімає, коли ти впав, витирає сльози, повертає віру й силу йти далі, попри втому, біль, страх і поразки.

Мій стиль керівництва – це симбіоз спортивного минулого й 20-річного управлінського досвіду, який привів мою команду до успіху.

Я впроваджую підходи, що базуються не на «утриманні», а на партнерстві. У нашій компанії нормально сказати: «Я зараз не в ресурсі» – і це вже нова норма. Тимчасове вигорання – це не поразка. Це сигнал, і ми вміємо з ним працювати.

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Пишаюся, що запровадила з командою безліч програм підтримки: soft onboarding, peer mentoring, гнучкий графік. Щомісяця – Mental Health Day. Щоп’ятниці – скорочений день до 15:00. Ми прагнемо перейти на чотириденний робочий тиждень. Також маємо подовжені святкові вихідні. Після довгого вікенду я бачу, як підвищується ефективність і покращуються результати.

Маємо корпоративного психолога. Проводимо тренінги з коучем – вчимо людей відпочивати. Це стало відкриттям: багато хто не вміє цього робити. Вигорання – це не слабкість, це симптом сили, витраченої без балансу. Саме тому я будую процеси в компанії так, щоб кожен мав простір дихати.

Що драйвить вас як лідера зараз найбільше?

Драйвить допомагати команді залишатися живими й енергійними у важкі часи. Бачити, як вони долають страх, втому і досягають нових вершин разом зі мною.

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Я ніколи не прагнула бути просто ефективною СЕО. Я завжди намагалася бути важливою й корисною – для команди, клієнтів, компанії, країни.

Зараз мене надихає робота над соціальним проєктом для ветеранів, про який незабаром розповім на MIXX Awards. Натхнення дають і високі результати, і підтримка міжнародних керівників. І, звичайно, мої діти. Я хочу, щоб вони росли в країні з майбутнім, де їхні мрії не обриваються посередині.

Неочікуване джерело драйву – українська культура. Театр, поезія, музика. Ми в OMD не боїмося партнерств із талановитими артистами. Бо майбутнє не лише в технологіях. Воно в глибоких текстах, піснях, поглядах. У тиші. У правді. У новій етиці лідерства.

Які поради можете дати українським бізнес-лідерам щодо збереження сенсів і стратегічного курсу під час війни?

Лідер має бачити цінність у мінливому. Ухвалювати рішення не лише на основі прибутку, а й совісті. Бути сміливим, навіть у невизначеності. Навіть у хаосі в лідера має звучати голос – той, що тримає команду. Сьогодні перемагають не найсильніші, а найлюдяніші і найчесніші.

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Інвестуйте в симбіоз людей і технологій. Бо сильні технології в руках демотивованих людей – це збитки. А натхненна команда без цифрових інструментів – це сліпе мистецтво.

Не бійтеся переглядати головне. Світ змінився. І лише гнучке мислення, постійна рефлексія та людяність дають змогу втримати правильний курс і зберегти команду.