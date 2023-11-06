У листопаді підживіть цим смородину – і наступного літа ягоди будуть як яблука: поради професіоналів

Досвідчені садівники знають, що пізньої осені потрібно добре подбати про свій сад, щоб наступного сезону отримати щедрий урожай. Тому підгодовування кущів смородини у листопаді – украй важливий етап догляду за рослиною, який не варто пропускати. Необхідно подбати про рослину восени, щоб вона добре перезимувала і дала потрійний урожай наступного сезону. Розповідаємо, чим потрібно підживити кущі смородини, щоб культура добре перенесла морози і набралася сил.

Чим підживити смородину у листопаді

Компост. Це один з найпопулярніших і найкращих способів для підживлення кущів саме пізньої осені. Можна для підкормки у листопаді використовувати компост чи перегній. Це органічне добриво має в собі багато корисних речовин, які допоможуть кущам смородини добре перезимувати і підготують їх до наступного сезону. Компост чи перегній варто розсипати навколо куща на відстані до 20 сантиметрів від пристовбурних кіл. Потім добриво необхідно загорнути в ґрунт на глибину 10-15 сантиметрів.

Це один з найпопулярніших і найкращих способів для підживлення кущів саме пізньої осені. Можна для підкормки у листопаді використовувати компост чи перегній. Це органічне добриво має в собі багато корисних речовин, які допоможуть кущам смородини добре перезимувати і підготують їх до наступного сезону. Компост чи перегній варто розсипати навколо куща на відстані до 20 сантиметрів від пристовбурних кіл. Потім добриво необхідно загорнути в ґрунт на глибину 10-15 сантиметрів. Мінеральні добрива. Для підживлення кущів смородини у листопаді можна використати добрива, які містять азот, калій та фосфор. Азот стимулює ріст і розвиток листя, фосфор допомагає розвитку кореневої системи. А калій підвищує стійкість рослини до зимових захворювань. Добрива слід використовувати згідно інструкції на упаковці. Не варто перевищувати рекомендовану дозу, бо кущі будуть хворіти.

Для підживлення кущів смородини у листопаді можна використати добрива, які містять азот, калій та фосфор. Азот стимулює ріст і розвиток листя, фосфор допомагає розвитку кореневої системи. А калій підвищує стійкість рослини до зимових захворювань. Добрива слід використовувати згідно інструкції на упаковці. Не варто перевищувати рекомендовану дозу, бо кущі будуть хворіти. Зелені добрива. Щоб підвищити стійкість кущів смородини до холодів, можна використовувати зелені добрива. Це рослини - сидерати, що висіваються в ґрунт, аби підвищити його родючість. Тому навколо кущів можна висіяти люцерну, яка збагачуватиме ґрунт азотом.

Щоб підвищити стійкість кущів смородини до холодів, можна використовувати зелені добрива. Це рослини - сидерати, що висіваються в ґрунт, аби підвищити його родючість. Тому навколо кущів можна висіяти люцерну, яка збагачуватиме ґрунт азотом. Полив. У листопаді потрібно поливати кущі смородини у достатній кількості, адже саме у цей період рослина потребує вологи, щоб повноцінно підготуватися до зими. Кущі необхідно поливати кожні 10-14 днів теплою водою.

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