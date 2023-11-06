У листопаді підживіть цим смородину – і наступного літа ягоди будуть як яблука: поради професіоналів

Чим удобрити кущі смородини, щоб вони добре перезимували і дали потрійний урожай.
Досвідчені садівники знають, що пізньої осені потрібно добре подбати про свій сад, щоб наступного сезону отримати щедрий урожай. Тому підгодовування кущів смородини у листопаді – украй важливий етап догляду за рослиною, який не варто пропускати. Необхідно подбати про рослину восени, щоб вона добре перезимувала і дала потрійний урожай наступного сезону. Розповідаємо, чим потрібно підживити кущі смородини, щоб культура добре перенесла морози і набралася сил.
Чим підживити смородину у листопаді
- Компост. Це один з найпопулярніших і найкращих способів для підживлення кущів саме пізньої осені. Можна для підкормки у листопаді використовувати компост чи перегній. Це органічне добриво має в собі багато корисних речовин, які допоможуть кущам смородини добре перезимувати і підготують їх до наступного сезону. Компост чи перегній варто розсипати навколо куща на відстані до 20 сантиметрів від пристовбурних кіл. Потім добриво необхідно загорнути в ґрунт на глибину 10-15 сантиметрів.
- Мінеральні добрива. Для підживлення кущів смородини у листопаді можна використати добрива, які містять азот, калій та фосфор. Азот стимулює ріст і розвиток листя, фосфор допомагає розвитку кореневої системи. А калій підвищує стійкість рослини до зимових захворювань. Добрива слід використовувати згідно інструкції на упаковці. Не варто перевищувати рекомендовану дозу, бо кущі будуть хворіти.
- Зелені добрива. Щоб підвищити стійкість кущів смородини до холодів, можна використовувати зелені добрива. Це рослини - сидерати, що висіваються в ґрунт, аби підвищити його родючість. Тому навколо кущів можна висіяти люцерну, яка збагачуватиме ґрунт азотом.
- Полив. У листопаді потрібно поливати кущі смородини у достатній кількості, адже саме у цей період рослина потребує вологи, щоб повноцінно підготуватися до зими. Кущі необхідно поливати кожні 10-14 днів теплою водою.
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