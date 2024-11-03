У листопаді розкидайте це на грядки: наступного року картоплі, огірків і помідорів буде море

Для українських господарів листопад стає часом, коли потрібно готувати город до наступного сезону. Це ідеальний місяць для підживлення ґрунту, щоб наступної осені зібрати ще більший урожай. Розповідаємо, яке підживлення допомагає перетворити навіть самий бідний ґрунт на чорнозем.

Чим підживити ґрунт у листопаді, щоб отримати потрійний урожай картоплі

Що ж це за добриво, яке допомагає отримати потрійний урожай картоплі великих розмірів? Це саморобний компост. Такий органічний вид добрива утворюється внаслідок розкладання природних матеріалів: опалого листя, гілок, залишків їжі, бадилля бур’янів тощо. Компост вкрай поживний, тому робить навіть найбільш бідний ґрунт родючим, а рослини – здоровими та продуктивними.

Щоб зробити компост, зберіть у купу опале листя, бадилля рослин та інший біологічний матеріал. Аби розкладання відбувалося швидше, потрібно регулярно зволожувати й перемішувати компост, також вентилювати купу. На зиму компостну купу варто накрити сухою травою чи картоном, щоб всередині зберігалися волога й тепло.

Чим підживити ґрунт у листопаді для великого урожаю томатів та огірків

Досвідчені городники восени розкидають на грядках рибне чи кісткове борошно. За рахунок вмісту фосфору добриво в рази поліпшує структуру ґрунту, робить його більш родючим та пухким. Це підживлення буде ідеальним для томатів та огірків.

На кожен квадратний метр треба вносити від 50 до 100 грамів підживлення. Опісля варто перекопати грядки чи просто вкрити шаром мульчі. А наступного року можна садити на цій землі огірки, томати, картоплю, моркву чи буряки.

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