У листопаді розкидайте це на картопляні грядки: наступного року картоплі буде море

Для досвідчених садівників листопад стає часом, коли потрібно готувати ґрунт до наступного сезону. Це ідеальний місяць для підживлення грядок, щоб наступної осені зібрати потрійний урожай. Розповідаємо, який метод підкормки допомагає перетворити навіть самий бідний ґрунт на чорнозем.

Раніше ми писали, картопля якого кольору краще зберігається і найсмачніша - жовта, біла чи червона.

Чим підживити ґрунт у листопаді, щоб отримати потрійний урожай картоплі

Що ж це за добриво, яке допомагає отримати потрійний урожай картоплі великих розмірів? Це саморобний компост. Такий органічний вид добрива утворюється внаслідок розкладання природних матеріалів: опалого листя, гілок, залишків їжі, бадилля бур’янів тощо. Компост вкрай поживний, тому робить навіть самий бідний ґрунт родючим, а рослини - здоровими та продуктивними.

Як зробити компост: покрокова інструкція

Це досить простий процес, який не вимагає особливих зусиль та підготовки.

Спочатку потрібно зібрати органічні матеріали. Це може бути листя, гілки, трава, навіть шматки картону. Головне, щоб ці речі не мали хімічних забруднень чи шкідливих складників. Складіть компостну купу. Варто розподілити органічні матеріали на відведеній для цього ділянці. Вони там зможуть поступово розкладатися та перетворюватися на корисні органічні добрива. Додайте води та повітря. Щоб процес розкладання відбувався швидше, потрібно регулярно зволожувати компост та вентилювати купу, перемішуючи органічний матеріал. Покрийте компостну купу. Щоб зберігалися вологість та тепло, компост варто накрити сухою травою чи картоном. Тоді упродовж зими він буде під впливом тепла швидше розкладатися. І весною ви отримаєте органічне добриво, яке збільшить урожай картоплі у кілька разів.

Завдяки саморобному добриву ґрунт на ваших картопляних грядках стане поживним та родючим. Картопля у такій землі виросте великою та поживною, і не матиме залишків хімічних добрив. Тому ще буде неймовірно корисною для здоров’я. До того ж, ви посприяєте збереженню навколишнього середовища. Адже це екологічний спосіб використання залишків листя, трави та гілок для підвищення урожайності ґрунту.

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