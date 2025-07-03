У літака відомої авіакомпанії відірвався шматок крила в польоті: є опубліковані фото

У літака відомої авіакомпанії відірвався шматок крила в польоті (Atlanta News First) / © nypost.com

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Вранці в середу, 2 липня 2025 року, від літака Delta Airlines відірвалася частина крила (так званий закрилок) і впала на чиюсь під’їзну дорогу в Ролі, Північна Кароліна. Це сталося з літаком Boeing 737, який летів з Атланти до аеропорту Ролі-Дарем (RDU). Рейс затримали напередодні ввечері через грозу в Джорджії.

Про це пише New York Post.

Представник Delta Airlines підтвердив, що закрилок відірвався від лівого крила літака. Однак ця втрата не завадила літаку безпечно приземлитися в RDU близько 1:15 ночі. За словами очевидців, закрилок впав просто посеред під’їзної дороги, всього за кілька метрів від припаркованої машини. Цікаво, що шестеро членів екіпажу, які обслуговували 109 пасажирів на борту, не знали про втрату частини літака до приземлення.

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«Після безпечного приземлення літака було виявлено, що частина закрилка задньої кромки лівого крила не була на місці», — заявив представник Delta.

Авіакомпанія повністю підтримує зусилля з пошуку уламка та обіцяє співпрацювати зі слідством, наголошуючи, що «немає нічого важливішого за безпеку».

Закрилок літака авіакомпанії Delta Airlines відвалився під час польоту та приземлився на під’їзну дорогу в місті Ролі, штат Північна Кароліна / Atlanta News First / © nypost.com

Закрилки задньої кромки, згідно з NASA, є важливими компонентами, які використовуються під час зльоту та приземлення. Вони допомагають літаку сповільнюватися і підтримувати висоту. Пасажири, які мають місця біля вікна поблизу крил, часто можуть бачити роботу цих закрилків.

Це не перший незвичайний інцидент за участю Delta. Торік літак Delta також втратив аварійний трап під час польоту. Він дивним чином опинився перед пляжним будинком адвоката, який працював у фірмі, що судилася з Boeing через проблеми з безпекою.

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