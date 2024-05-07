У моду повернулося літнє взуття, створене за часів Франкліна Рузвельта: вибираємо топсайдери

Якщо зазирнути до шафи наших батьків, то, мабуть можна знайти їх - трендове взуття 2024 року сезону весна - літо. Так це добре знайомі нам старі, добрі мокасини. Це шкіряне взуття романтичного бохо стилю крім зручності, м'якої посадки на нозі, є ще й універсальним. Його можна носити під все і всюди -- як в офіс з костюмами, так і на пляж з шортами.

Звідки з'явилися топсайдери

Топсайдери, або Top-Siders - це модель чоловічого або жіночого взуття з текстилю або шкіри, що призначалося для носіння на яхтах. Так, саме для слизьких палуб яхт. Як кажуть експерти, винайшов топсайдери Пол Сперрі після того, як в 1935 році він послизнувся на палубі свого вітрильника і впав за борт у Лонг-Айлендську затоку.

Так народилося спеціальне взуття для човнів з простим шкіряним верхом і нарізною гумовою підошвою. Містер Сперрі запатентував процес виготовлення цієї моделі у 1937 році.

Сьогодні, на думку світових експертів з моди топ-сайдери є трендом весни літа 2024 року, вони активно переосмислюються і відкривається заново.

Чим відрізняються топ-сайдери від мокасинів

Спершу значною відмінністю між топ-сайдерами та мокасинами було їхнє призначення. Топсайдери використовувалися для зручного керування яхтою, а мокасини -- для щоденного носіння. Звідси відрізнялися вони типом підошви - підошва мокасин повинна забезпечувати комфорт, тому її роблять м'якою та з мінімальним рельєфом. Підошва топ-сайдерів повинна була уберегти їх власників від випадіння за борт і взагалі від падіння на мокрій палубі.

Сьогодні ця різниця стерлася. Топ-сайдери можна побачити на світових подіумах та є повсякденним взуттям багатьох із нас. Тому, частіше кажуть про мокасини та тренд на них з топ-сайдерами включно.

Туфлі-мокасини повернулись

Майже зниклі ще пару років тому мокасини як елемент стильного гардероба знову повернулися на арену та стали гарячим трендом. Туфлі-мокасини опинились на подіумі Miu Miu цієї весни в Парижі, в колекції, вони також були на показі чоловічого одягу Fendi восени 2024 року в Мілані, де взуття у стилі мокасинів було відштамповане під крокодилячу шкіру. Дизайнер зі світовим ім'ям Billy Reid зізнався, що носить мокасини з 15 років, а перші навіть заклеював скотчем, бо зносив їх до дірок. Сьогодні ж, за словами модельєра, його давні мокасини любить носити його син.

Попри різноманітні варіанти топ-сайдерів в популярних кольорах та версії металік, на піку саме класична версія цього взуття. Секрет ось у тому, що популярність таких фасонів, як топ-сайдери, ґрунтується, в першу чергу, на функціональності, а не на моді. Цей вид взуття не втрачає своєї актуальності та доречності з часом.

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