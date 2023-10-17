У моду повернулося розкішне ім’я для хлопчиків: які імена будуть найпопулярнішими у світі 2024-го

Яке ім'я вибрати для своєї дитини: імена, що будуть в моді 2024-го року.

Раніше ми писали про розкішні рідкісні імена для дівчаток.

Як вибрати ім’я для своєї дитини? Над цим запитанням ламають голову багато батьків, які чекають нас своє щастя. Бо в світі так багато звичайних, рідкісних, дивовижних імен, що просто можна загубитися у їхній кількості та різноманітності. Фахівці вважають, що у 2024 році батьки називатимуть своїх немовлят традиційними класичними іменами. Які імена будуть найпопулярнішими у світі в 2024 році – читайте далі.

Які імена будуть модними у 2024 році: прогнози фахівців

Експерти прогнозують, що традиційні імена, унісекс та «спокійні розкішні» імена стануть найпопулярнішими у наступному році. Хоча на тенденції впливають різні світові події, знаменитості, телевізійні шоу тощо. Але наприкінці 2023 року з’явилися ознаки того, що батьки будуть замислюватися не над екстравагантністю імені, а над його простотою та естетикою.

«Сучасні батьки просто зациклені на тому, аби вкласти в ім’я своєї дитини вищий сенс і передати послання нащадкам за допомогою обраного імені. Тому ідеальним ім’ям для дитини у 2024 році стане те, яке випереджатиме модні тенденції, матиме особливе значення і визначатиме дитину як особистість», - пояснила експертка з імен Памела Редмонд.

Яке ім’я вибрати для своєї дитини

На думку експертки, у 2024 році варто звернути увагу на «спокійні та розкішні» імена, які заразом будуть естетичним та простими. Оскільки тенденція «тихої розкоші» призвела до того, що естетика, простота і досконалість розповсюдилася також на імена.

Очолює цей список найпопулярніше з імен – Арчі. Це ім’я має німецьке походження і означає «по-справжньому хоробрий». Найвідомішою людиною за останні роки із цим іменем став син герцога та герцогині Сассекських Гаррі та Меган - Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.

З-посеред інших імен, які увійшли у список найпопулярніших «спокійних та розкішних», можна назвати такі:

Конрад;

Селія;

Естель;

Гайя;

Харві;

Мейбл;

Магнус;

Петра;

Талія;

Теа;

Віола.

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