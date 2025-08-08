У Монтауку знайшли мертвою відому дизайнерку: поліція розслідує загадкову смерть

33-річну Марту Нолан-О'Слатарру було ідентифіковано як жінку, знайдену на човні. / © nypost.com

У Монтауку на борту човна було знайдено мертвою Марту Нолан-О’Слатарру, 33-річну дизайнерку з Мангеттена, яка проводила літо, працюючи в Іст-Енді. Жінку, відому в професійних колах як Марта Нолан, виявили непритомною близько опівдня у вівторок на судні, пришвартованому біля яхт-клубу Монток.

Про це пише New York Post.

Причина смерті поки що не встановлена, триває розслідування. За словами одного з членів яхт-клубу, пізно ввечері в понеділок з боку доків було чутно крики. Інший член клубу згадував Марту Нолан як «надзвичайно доброзичливу, усміхнену жінку, добре відому в громаді».

Нолан, уродженка Ірландії, переїхала до США у 26 років. Вона була засновницею та маркетологинею власного бренду літнього одягу East x East. У минулому році вона відкрила кілька тимчасових магазинів у Гемптонсі, а лише минулого місяця відсвяткувала відкриття свого магазину в ексклюзивному курорті Gurney’s Resort у Монтауку.

Її смерть стала шоком для місцевої громади, де вона мала репутацію неймовірно доброї людини з яскравою усмішкою. Наразі розслідуванням інциденту займається відділ убивств поліції округу Саффолк.

