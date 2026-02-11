У нарощеному волоссі виявили небезпечні речовини: вчені б’ють на сполох

Волосся

Популярна б’ютіпроцедура, без якої не уявляють свого образу такі зірки, як Тейлор Свіфт чи Іванка Трамп, опинилася в центрі скандалу. Дослідники з Інституту Сайлент-Спрінг виявили, що нарощене волосся — як синтетичне, так і натуральне — може бути «коктейлем» із токсичних речовин.

Про це пише Daily mail.

Токсини в кожному пасмі

Вчені протестували 43 популярні продукти для нарощування, які придбали в онлайн-магазинах та масмаркетах. Результати виявилися приголомшливими: у 41 з 43 зразків знайшли сліди небезпечних сполук. Серед виявлених речовин:

Антипірени та фталати : пов’язані з ризиком розвитку раку та гормональними збоями.

Стирол і пестициди : токсичні сполуки, що використовуються у промисловості.

Тетрахлоретан : розчинник, що вражає печінку та нервову систему.

Оловоорганічні сполуки: викликають подразнення шкіри (поширена скарга серед клієнток).

Чому це небезпечно саме зараз?

За словами провідної авторки дослідження докторки Еліссії Франклін, небезпека полягає в способі використання.

«Волокна контактують безпосередньо зі шкірою голови та шиї. Під час укладання феном або плойкою ці хімікати нагріваються і виділяються в повітря, яке жінка вдихає щодня», — пояснила Еліссія Франклін.

Проблема ускладнюється тим, що виробники майже ніколи не вказують повний склад засобів, якими обробляють волосся, перед продажем. Паралельно з цим, Центр екологічного здоров’я (CEH) виявив ще одну загрозу в засобах гігієни, що продаються у великих мережах. У складі шампунів і мила знайшли кокамід DEA (похідна кокосової олії для піноутворення).

Хоча інгредієнт здається «натуральним», лабораторні тести пов’язують його з раком печінки та нирок. В Каліфорнії цей компонент офіційно внесено до списку канцерогенів. Проте він досі зустрічається у продукції світових ритейлерів.

Науковці закликають до негайного посилення державного нагляду за індустрією краси. Споживачам натомість радять бути максимально уважними до складу продуктів і, за можливості, уникати тривалого контакту зі штучними матеріалами, склад яких не є прозорим.

