У Німеччині знайшли загадкові ритуальні ями віком 5 тисяч років: що про них відомо

У Німеччині знайшли загадкові ритуальні ями віком 5 тисяч років / © arkeonews.net

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У Саксонії-Ангальт, поблизу Герштевіца, археологи виявили дванадцять круглих ям глибиною до 2,5 метрів. Ці споруди, пов’язані з доісторичною культурою Зальцмюнде (близько 3400–3050 рр. до н. е.), містили обвуглені уламки будівель, цілі керамічні посудини, а також останки собак і людей. Розкопки проводилися Державним управлінням з управління спадщиною та археологією у співпраці з компанією 50Hertz.

Про це повідомляє Arkeonews.

«Розташування матеріалів свідчить про структуровані ритуали, а не про випадкове поховання», — зазначила команда дослідників.

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Серед найцікавіших знахідок — кістки собак, що зберегли анатомічний порядок, але мали сліди пошкодження вогнем, і лежали поруч із людським черепом, який, імовірно, був доданий пізніше. Цей контраст вказує на тривале використання ям. В іншому місці піч перетворили на могилу для двох осіб, яких, судячи з усього, перед похованням спалили. Це свідчить про символічне переосмислення домашнього простору для церемоніального використання.

Археологи розкопали ритуальний комплекс віком 5000 років. / © arkeonews.net

Відповідь на кліматичні зміни та майбутні дослідження

Народ Зальцмюнде, що входив до культури лійчастого посуду, був відомий своїми незвичайними похоронними звичаями, які часто включали вогонь, розчленування та часткові перепоховання. Цей період збігається з посиленням кліматичної нестабільності, що, ймовірно, порушило сільське господарство та посилило напруженість щодо землі та ресурсів.

Експерти припускають, що ритуали, пов’язані з вогнем, та церемонії, пов’язані з предками, зокрема ті, що включали собак (які у стародавніх віруваннях часто вважалися охоронцями або провідниками), могли слугувати відповіддю на ці зміни. Подальші дослідження, включаючи аналіз ДНК та ізотопів, можуть прояснити роль похованих та походження тварин. Ці знахідки розкривають, як доісторичні спільноти долали кризи та зміни за допомогою символічних дій, вкорінених у духовних віруваннях.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи виявили руїни, які, на їхню думку, колись були місцем зберігання Ковчега Завіту — священної золоченої скрині, описаної в Біблії.