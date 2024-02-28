У одному з дворів Кривого Рогу знайшли тіло 12-річної дівчинки: вона випала з 8-го поверху

На вулиці одного з дворів Кривого Рогу знайшли 12-річну дівчинку, яка випала з вікна восьмого поверху. Дитина загинула на місці.

У Саксаганському районі Кривого Рогу 28 лютого містяни виявили в одному з дворів тіло дитини. 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху житлового будинку. Наразі всі обставини зʼясовують правоохоронці.

Про це повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон, пише "Суспільне".

Містянка Ірина була однією з перших, хто виявив тіло дівчинки. Жінка розповіла, що коли вона побачила дитину, яка лежала на дорозі, дівчинка ще дихала.

"Звук був глухий, хлопці побачили й кажуть "Там щось випало". Ми бігом підійшли й дівчина лежала на землі в піжамі. Волосся розпущене було, вона ще дихала. Хвилин через 10-15 приїхала швидка. Спочатку сказали що вона загинула, але потім намагались реанімувати", — розповіла жінка.

Мешканка будинку, де проживала дівчинка, Аліна розповіла, що знає матір дитини: "Сім'я хороша. І діти, хлопчик і дівчинка — хороші. Сварок ніколи не чули".

Валентина Желтухіна проживає в тому ж будинку на четвертому поверсі. За словами жінки, загибла дівчинка жила з бабусею, мамою та старшим братом. Коли дитина випала з вікна, мама в цей час їхала з роботи додому.

"Мати працює, без чоловіка вона тільки. Бабуся нормальна. Не п'ють, не курять. Чого таке трапилося, я не розумію", — розказала жінка.

Дівчинка вчилася у сьомому класі в одній з місцевих шкіл. До навчального закладу дитина перейшла у п'ятому класі. У навчальному закладі про неї відгукуються як про старанну, здібну, дисципліновану та працелюбну дитину.

"Нічого не передвіщало такої ситуації. Дівчинка сама по собі дуже емоційна, весела. Мала багато друзів. Відвідувала танці у нашому закладі", — розказала директорка школи Наталя.

Нині всі обставини трагедії розслідують.

Нагадаємо, раніше у місті Коломия Івано-Франківської області з вікна дев’ятого поверху також випала дівчина. Від отриманих травм вона загинула на місці.

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