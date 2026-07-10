У Південній Африці назріває "війна" між слонами та людьми

Слон / © Associated Press

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Науковці попереджають, що через розширення сільськогосподарських угідь, зростання населення та наслідки зміни клімату на півдні Африки зіткнення людей та слонів ставатимуть дедалі частішими й можуть перетворитися на справжню боротьбу за територію.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі PNAS Nexus, повідомляє ScienceAlert.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, Університету Намібії та Міністерства навколишнього середовища, лісового господарства і туризму Намібії проаналізували відкриті дані про конфлікти між людьми та слонами у 2004–2020 роках у Намібії, Ботсвані, а також окремих районах Анголи та Замбії.

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Що провокує конфлікти людей та диких тварин

За висновками вчених, основними причинами загострення ситуації стали:

швидке зростання чисельності населення;

активне освоєння людьми нових земель;

дедалі відчутніший дефіцит води через зміни клімату.

Моделювання за допомогою алгоритмів машинного навчання показало, що якщо ці тенденції збережуться, то до 2085 року площа територій із високим ризиком конфліктів між людьми та слонами може зрости на 33–100%.

Слони виходять до людей

Популяція африканських саванних слонів останніми роками поступово відновлюється після десятиліть браконьєрства. Однак водночас їхнє природне середовище існування скорочується через будівництво доріг, парканів і розвиток сільського господарства.

Через це тварини дедалі частіше заходять до населених пунктів, знищують посіви, пошкоджують інфраструктуру, нападають на домашню худобу та іноді становлять загрозу для людей.

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У відповідь місцеві громади нерідко вимагають відстрілу слонів, що підриває природоохоронні програми.

Найнебезпечніший регіон

Особливе занепокоєння викликає регіон Замбезі на сході Намібії. Це одночасно важливий міграційний коридор для слонів і територія, де активно розширюються фермерські господарства.

Саме тут, за прогнозами дослідників, кількість конфліктів може зростати найшвидше.

Вчені закликають до дій

Наразі в країнах півдня Африки під охороною перебуває майже 300 тисяч слонів. Дослідники наголошують, що цей успіх може бути втрачений без продуманого планування використання земель.

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На їхню думку, під час розвитку сільського господарства та інфраструктури необхідно залишати достатньо природних територій для міграції слонів. Це допоможе одночасно захистити місцеві громади, зберегти біорізноманіття та уникнути подальшого загострення конфлікту між людьми й тваринами.

Тим часом українські митці, військові, письменники та зоозахисники просять владу повністю заборонити у країні полювання.

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