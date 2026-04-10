У Путіна зухвало заявили про «мир вже сьогодні» і звернулись до Зеленського

Володимир Путін.

У Кремлі зухвало заявили, що великоднє перемир’я має гуманітарний характер. Водночас Росія нібито «хоче не перемир’я, а міцного сталого миру».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Речник «фюрера», вочевидь, забувши, що саме Київ висунув цю ідею, нахабно заявив, мовляв, у Кремлі бачили заяву українського лідера Володимира Зеленську про те, що він підтримує перемир’я на Великдень.

Крім того, у своїй заяві Пєсков згадав про свято Великодня, яке, з його слів, «святе свято для нашої країни, а також для українського народу».

Представник Кремля вкотре повторив наратив диктатора Володимира Путіна, що нібито країна агресорка «хоче миру». Натомість він кинув брехливі звинувачення на адресу України, яка, мовляв, налаштована інакше.

«Ми може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення», — зухвало заявив прессекретар російського «фюрера».

Великоднє перемир’я — що відомо

Ввечері 9 квітня диктатор РФ Володимир Путін оголосив про великоднє перемир’я. В указі «фюрера» йдеться про те, що армія РФ має припинити бойові дії від 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня. У Москві заявили, мовляв, «розраховують, що українська сторона наслідуватиме їхній приклад».

Зауважимо, що значно раніше саме Україна висунула ідею з перемир’ям на Великдень. Зокрема, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ передав Кремлю нову пропозицію щодо енергетичного перемир’я та припинити вогонь «хоча б на Великдень».

До слова, Москва мовчала ще до учора. Зокрема, Дмитро Пєсков під час традиційного обіднього брифінгу для росЗМІ заявляв, що Путін подібних рішень досі не ухвалив.