У разі блекаута: як розрахувати потужність зарядної станції та обрати найкращу для квартири і будинку

Через терористичні атаки на критичну інфраструктуру України з боку РФ відчувається значний дефіцит електроенергії. Віялові вимкнення повернулися до життя українців, а тому повербанки, генератори та зарядні станції знову стали звичними пристроями.

Зарядна станція — це зручне та універсальне джерело енергії для всієї квартири. Завдяки цьому пристрою можна живити всі побутові прилади: від невеликих електричних чайників до холодильників чи бойлерів. Однак на ринку сьогодні доступно так багато різних зарядних станцій, що стає дуже складно обрати дійсно найкращу.

Насамперед, важливо визначитися з потужністю, яка необхідна саме для вашого будинку чи квартири. Зробити це не складно, якщо знати, які саме прилади вам потрібно буде вмикати щодня.

Портативна зарядна станція

По суті, це наче великий повербанк, який може одночасно живити кілька пристроїв та має один чи декілька роз'ємів для розетки на 220 Вольт. Такий пристрій, якщо правильно підібраний, може живити цілу квартиру або будинок під час аварійних або планових вимкнень електроенергії. Ви можете підключити до зарядної станції ноутбук, мобільний телефон, планшет, пральну машину, ПК, холодильник та іншу побутову техніку.

Головна особливість портативної зарядної станції полягає в її зручності і простоті використання. Ви можете зарядити саму станцію від мережі, автомобільного прикурювача чи сонячних панелей. А ще її можна переносити з собою у будь-яке місце, брати на природу. А якщо додатково придбати сонячні панелі чи генератор, то у вас, по суті, буде постійна чиста електроенергія.

Сонячний генератор

Сонячні генератори йдуть у комплекті з сонячними панелями, які збирають енергію сонця, а потім перетворюють її у постійний струм. Акумулятор заряджається, тому навіть після заходу сонця ви можете користуватися енергією.

Постійний струм живити пристрої не може, тому до сонячних генераторів також купується інвертор, що і перетворює його на змінний струм, який вже підходить для техніки в нашому будинку.

Як розрахувати потужність зарядної станції і не прогадати

Великою мірою розрахунок потужності зарядної станції залежить від того, які саме пристрої ви будете нею живити. Наприклад, більшість українців купують зарядні станції, щоб під час віялових вимкнень електроенергії підключати до них ноутбуки, електричні чайники тощо. Тоді вам може вистачити і пристрою потужністю 1000 Вт. А ось для приватних будинків, де потрібно також увімкнути холодильник, бойлер, насос варто обирати більшу потужність.

Визначення пускової і робочої потужності зарядної станції

Потужність портативних зарядних станцій вимірюється у Ватах (Вт). Чим вона вища, тим більше енергії генерує станція і тим більше пристроїв ви зможете до неї підключити. Двома важливими термінами, коли ми говоримо про поружність зарядної станції, є її робоча і пускова потужність.

Пускова потужність — та кількість енергії, яка необхідна приладам для запускання. А робоча потужність — енергія, яка потрібна техніці вже післі запускання. Як правило, робоча потужність значно нижча за пускову. Саме розуміння вимог до потужності різних приладів у будинку допоможе розрахувати, зарядну станцію якої потужності брати.

Приклад розрахунку потужності зарядної станції

Приклад розрахунку потужності зарядної станції / Фото: ТСН.ua

Уявімо, що нам потрібна зарядна станція, щоб живити великий холодильник. Щоб запустити його потрібна певна пускова потужність, а для роботи робоча потужність. Наприклад, ваш холодильник споживає 400 Вт. Щоб розрахувати, яка потужність зарядної станції вам потрібна, використайте таку формулу:

Робоча потужність R = 400 Вт;

Пускова потужність S = 400 * 3 = 1200 Вт.

Тобто, потрібно, щоб потужність зарядної станції була від 1200 Вт. Тоді вона зможе забезпечити постійне живлення холодильника протягом кількох годин.

За цією формулою можна розрахувати пускову і робочу потужність для кожного приладу в домі, який ви хочете підключити до зарядної станції.

Рекомендації для вибору портативної зарядної станції

Щоб визначити потужність зарядної станції, яка зможе закрити всі ваші запити, потрібно провести кілька простих розрахунків. Спочатку, визначте, які саме пристрої ви будете вмикати. Наприклад, холодильник, ноутбук, насос, кавоварка, електрочайник, POS-термінал тощо.

Тепер визначте, скільки енергії споживає кожен з цих приладів. А ще важливо визначити, скільки часу на день вам потрібно, щоб той чи інший прилад працював. Після того, як основна інформація зібрана, можна приступати до розрахунку пускової і робочої потужності. Потім розраховується, скільки Вт потрібно для роботи всіх цих приладів. Тепер ви зможете обрати найкращу зарядну станцію.

Як правило, портативної зарядної станції на 2000 Вт вистачає на те, щоб задовільнити базові потреби усього будинку. А якщо додатково використовувати сонячні батареї для заряджання, то можна отримати відновлювальну енергію.

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