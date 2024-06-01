У сильну спеку поливати город потрібно лише так: не забирає багато часу і приносить найбільше користі

Якщо у вашому регіоні влітку часто стоїть спекотна і посушлива погода, регулярне поливання городу може забирати чимало сил та часу. Спробуйте прикореневий спосіб — ви будете задоволені результатами.

Прикореневе поливання городини — це дійсно універсальний метод. Воно підходить як для овочевих, так і для ягідних культур. А ще таке поливання забезпечує максимальне надходження вологи саме до кореневої системи рослини. До того ж, прикореневий метод можна використовувати не лише для води, але й додавати різноманітні розчини для підживлення.

Підходить прикореневе поливання як для теплиці, так і для відкритого ґрунту. Завдяки такому методу додатково погіршується проростання бур'янів, оскільки вони відчуватимуть нестачу вологи. Також на землі не утворюватимуться кірки.

Найспростійший і найбільш доступний варіант прикореневого поливання полягає у використанні звичайних пластикових пляшок з-під води чи інших напоїв. Найкраще брати ємності об'ємом 1,5-2 л. Перед використанням обов'язково добре промийте пляшки, а потім додатково проведіть знезараження розчином марганцівки.

Дно кожної пляшки обріжте гострим ножем, а в кришці зробіть кілька отворів, наприклад, за допомогою шила (діаметр до 2 мм). Якщо діаметр отворів буде надто маленьким, рідина гірше надходитиме у ґрунт, оскільки вони можуть з часом забитися землею.

Акуратно вкопайте пляшки у ґрунт на відстані 20-25 см від рослин на глибині 10-15 см. Щоб отвори в кришках не забивалися землею під час поливання, на дно ямок рекомендовано викласти будь-яке ганчір'я. Щоб пляшки не рухалися, їх присипають землею. А щоб в сильну спеку рідина не випаровувалася, ємності краще прикрити відрізаним дном. Об'єму таких пляшок повинно вистачити на кілька днів, а саму городину радять поливати раз на 4-5 днів.

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