У спальні буде завжди приємний аромат: як позбутися сторонніх запахів у кімнаті

Як зробити, щоб у спальні був завжди приємний аромат: 3 кроки до свіжості та чистоти.
Спальня – саме те місце, де хочеться розслабитися після напруженого та насиченого трудового дня. Тому вкрай важливо, аби там був приємний аромат, який би заспокоював і не дратував. Але магазині освіжувачі повітря та дифузори не завжди можуть впоратися із таким завданням. Бо мають різкі штучні запахи, які заважають якісному сну. Блогерка @anna_louisa_at_home у своєму TikTok показала кілька прийомів, які допоможуть усунути сторонні запахи та наповнити спальню ненав’язливим природнім ароматом.
Як зробити, щоб у спальні був приємний аромат
Для цього блогерка запропонувала три простих лайфгаки, за допомогою яких можна нейтралізувати неприємні запахи і отримати свіжий та природній аромат.
- Освіжити матрац. Блогерка показала, що потрібно зробити спочатку, аби позбутися сторонніх запахів. Для цього необхідно взяти звичайну харчову соду і додати туди кілька крапель своєї улюбленої ефірної олії. Цією сумішшю варто посипати матрац та залишити на 30 хвилин. Упродовж цього часу сода очистить поверхню і поглине всі сторонні та неприємні запахи. А ефірна олія залишить ледь вловимий приємний аромат. Після цього соду потрібно прибрати за допомогою пилососа.
- Очистити узголів’я ліжка. Жінка наступним кроком запропонувала очистити ліжко від бруду. Для цього необхідно взяти пів літра несолодкої газованої води, додати туди кілька крапель засобу для миття посуду і ретельно перемішати. У приготовану суміш потрібно занурити серветку для прибирання, краще з мікрофібри, добре її відтиснути та обгорнути нею кришку від каструлі. Таким чином у вас вийде саморобний шкребок, який буде зручно тримати. Цим шкребком варто пройтися по узголів’ю ліжка, що дозволить глибоко очистити його від пилу та сторонніх неприємних запахів.
- Ароматизувати декоративні подушки. Останнім кроком для отримання свіжого природного повітря у спальні буде ароматизація подушок. Для цього потрібно взяти англійську сіль, її ще називають сіллю Епсома, і насипати у невеличкі пакетики зі щільною застібкою. Потрібен один пакетик для однієї подушки, можна пошити торбинки власноруч. У сіль потрібно додати кілька крапель ефірної олії зі своїм улюбленим ароматом, застібнути пакетик чи туго зав’язати торбинку та покласти під наволочку. Таким чином від подушки ітиме легкий ненав’язливий аромат. А коли олія випарується, саморобний ароматизатор можна наповнити знову.
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