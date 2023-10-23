У спальні буде завжди приємний аромат: як позбутися сторонніх запахів у кімнаті

Як зробити, щоб у спальні був завжди приємний аромат: 3 кроки до свіжості та чистоти.

Спальня – саме те місце, де хочеться розслабитися після напруженого та насиченого трудового дня. Тому вкрай важливо, аби там був приємний аромат, який би заспокоював і не дратував. Але магазині освіжувачі повітря та дифузори не завжди можуть впоратися із таким завданням. Бо мають різкі штучні запахи, які заважають якісному сну. Блогерка @anna_louisa_at_home у своєму TikTok показала кілька прийомів, які допоможуть усунути сторонні запахи та наповнити спальню ненав’язливим природнім ароматом.

Як зробити, щоб у спальні був приємний аромат

Для цього блогерка запропонувала три простих лайфгаки, за допомогою яких можна нейтралізувати неприємні запахи і отримати свіжий та природній аромат.

Освіжити матрац. Блогерка показала, що потрібно зробити спочатку, аби позбутися сторонніх запахів. Для цього необхідно взяти звичайну харчову соду і додати туди кілька крапель своєї улюбленої ефірної олії. Цією сумішшю варто посипати матрац та залишити на 30 хвилин. Упродовж цього часу сода очистить поверхню і поглине всі сторонні та неприємні запахи. А ефірна олія залишить ледь вловимий приємний аромат. Після цього соду потрібно прибрати за допомогою пилососа.

Блогерка показала, що потрібно зробити спочатку, аби позбутися сторонніх запахів. Для цього необхідно взяти звичайну харчову соду і додати туди кілька крапель своєї улюбленої ефірної олії. Цією сумішшю варто посипати матрац та залишити на 30 хвилин. Упродовж цього часу сода очистить поверхню і поглине всі сторонні та неприємні запахи. А ефірна олія залишить ледь вловимий приємний аромат. Після цього соду потрібно прибрати за допомогою пилососа. Очистити узголів’я ліжка. Жінка наступним кроком запропонувала очистити ліжко від бруду. Для цього необхідно взяти пів літра несолодкої газованої води, додати туди кілька крапель засобу для миття посуду і ретельно перемішати. У приготовану суміш потрібно занурити серветку для прибирання, краще з мікрофібри, добре її відтиснути та обгорнути нею кришку від каструлі. Таким чином у вас вийде саморобний шкребок, який буде зручно тримати. Цим шкребком варто пройтися по узголів’ю ліжка, що дозволить глибоко очистити його від пилу та сторонніх неприємних запахів.

Жінка наступним кроком запропонувала очистити ліжко від бруду. Для цього необхідно взяти пів літра несолодкої газованої води, додати туди кілька крапель засобу для миття посуду і ретельно перемішати. У приготовану суміш потрібно занурити серветку для прибирання, краще з мікрофібри, добре її відтиснути та обгорнути нею кришку від каструлі. Таким чином у вас вийде саморобний шкребок, який буде зручно тримати. Цим шкребком варто пройтися по узголів’ю ліжка, що дозволить глибоко очистити його від пилу та сторонніх неприємних запахів. Ароматизувати декоративні подушки. Останнім кроком для отримання свіжого природного повітря у спальні буде ароматизація подушок. Для цього потрібно взяти англійську сіль, її ще називають сіллю Епсома, і насипати у невеличкі пакетики зі щільною застібкою. Потрібен один пакетик для однієї подушки, можна пошити торбинки власноруч. У сіль потрібно додати кілька крапель ефірної олії зі своїм улюбленим ароматом, застібнути пакетик чи туго зав’язати торбинку та покласти під наволочку. Таким чином від подушки ітиме легкий ненав’язливий аромат. А коли олія випарується, саморобний ароматизатор можна наповнити знову.

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