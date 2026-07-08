Хустка заплетена в косу. / © Getty Images

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Хустка знову стала одним із головних аксесуарів літа. Вона не лише додає образу елегантності, а й допомагає урізноманітнити навіть найпростішу зачіску. Достатньо шовкової, бавовняної або лляної хустки, щоб створити стильний акцент без складних укладок.

Чому цей аксесуар є поза часовим і щоліта повертається у моду, розповіли експерти виданню Vogue Italia.

Головна перевага цього аксесуара — універсальність. Хустку можна вплести в косу, прикрасити нею пучок чи хвіст або носити як пов’язку, щоб прибрати волосся від обличчя у спекотну погоду. Вона вдало поєднує практичність і трендовий вигляд, тому залишається одним із найактуальніших літніх аксесуарів.

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Шість модних способів носити хустку

Хустка зав’язана на кінці тонкої коси

Зав’яжіть шарф навколо гумки, якою зав’язана коса, щоб надати зачісці романтичного та богемного вигляду. Ця проста деталь підкреслить навіть найпростіший образ.

Хустка заплетена навколо високого пучка

Хустку можна обмотати навколо високого пучка, створюючи кілька витків і залишаючи кінці вільними. Отримаєте вишукану, але водночас невимушену зачіску.

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Хустка зав’язана навколо низького пучка

Шовкова хустка, зав’язана навколо низького пучка, — це деталь, яка миттєво оновлює одну з найкласичніших зачісок.

Хустка заплетена в косу

У цьому випадку хустка стає невід’ємною частиною зачіски, вплетена безпосередньо в пасма. Така оригінальна деталь надає характеру та сучасного вигляду класичній косі.

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Хустка зав’язана навколо хвоста

Зав’яжіть хустку навколо низького, злегка розпатланого хвоста, щоб досягти цього невимушеного ефекту з типово паризьким шармом.

Хустка — як бандана поверх розпущеного волосся

Надіта як бандана на розпущене волосся, хустка відводить волосся від обличчя, додає образу нотку ретро та допомагає захистити голову від сонця. Практичне й елегантне рішення, яке стильно доповнює як міські прогулянки, так і відпочинок на морі.

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Нагадаємо, ми писали про те, яка ідеальна зачіска для літньої спеки, яка допоможе почуватися комфортно. Розпущене волосся може призвести до потовиділення.

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