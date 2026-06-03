У спеку жовтіє листя і в’януть плоди: чим підживити огірки, щоб не втрати врожай

Огірки. / © pexels.com

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Огірки під час плодоношення особливо чутливі до нестачі поживних речовин, бо в цей період вони активно формують плоди та потребують значно більше води й мікроелементів. Виснаження ґрунту швидко позначається на стані рослин та плодів.

Щоб отримати щедрий урожай, важливо вчасно підтримати рослини правильним живленням, повідомляє видання Deccoria.pl.

Огірки потребують догляду не лише на еиап росту, а й під час плодоношення. Кожен плід потребує великої кількості води та калію, через що ґрунт швидко втрачає ці поживні речовини. Дефіцит калію можна досить швидко помітити на старому листі — його краї починають жовтіти та мати зав’ялий вигляд. Водночас самі огірки ростуть повільніше та часто деформуються.

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Важливу роль у рості рослин відграє бор. Він покращує цвітіння та зав’язування плодів. Дефіцит призводить до збільшення загибелі молодих огірків. Використання спеціальних добрив, що містять бор, може збільшити врожайність та вагу окремих плодів.

Тим часом кальцій відповідає за імунітет рослин: зміцнює клітинні стінки, що призводить до твердіших плодів. Дефіцит призводить до неправильного розвитку клітин та деформації.

Під час цвітіння та плодоношення огіркам дуже потрібні мікроелементи. Адже у спекотні та посушливі періоди рослини зазвичай менш ефективно засвоюють поживні речовини, а тому ризик їхньої нестачі значно зростає. Регулярний полив та додавання необхідних речовин є надзвичайно важливими, бо допомагає підтримувати здоров’я рослин та зменшують втрату бутонів.

Домашні добрива для огірків

Настій кропиви

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Часто городники використовують кропив’яний настій для вирощування огірків. Він є багатим джерелом необхідних елементів: азоту, калію та фосфору. Він також може містити залізо, магній, кальцій. Це стимулює ріст рослин, зміцнює коріння та підвищує врожайність.

Сам розчин готується дуже просто — без використання хімікатів. Залийте 1 кг нарізаної кропиви (без насіння) 10 літрами окропу у бідоні, закривши кришко. Залиште суміш у темному місці приблизно на два тижні. Після цього добриво буде готове до використання. Перед поливом огірків, розведіть його водою у співвідношенні 1:10.

Такий настій кропиви підходить не лише для огірків, а й для інших овочів: помідорів, перцю, кабачків та баклажанів.

Деревна зола

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Хорошим добривом для огірків стане деревна зола. Змішайте її з водою та залиште на деякий час, щоб частинки осіли на дно. Приготованим розчином поливають біля основи огірків.

Це добриво особливо корисне в період плодоношення, бо містить велику кількість калію. Однак важливо не вносити золу занадто часто, оскільки це може значно підвищити pH ґрунту.

Нагадаємо, ми писали про те, чому огірки припиняють рости після садіння та які підживлення допоможуть швидко відновити розвиток.

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