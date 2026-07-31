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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У світі спостерігали за гігантським Оленячим Місяцем — неймовірні фото

Місяць здавався більшим біля горизонту через «місячну ілюзію» та мав золотавий чи червонуватий відтінок через ефект Релея.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Небо осяяв липневий повний Місяць

Небо осяяв липневий повний Місяць / © Associated Press

Повня, відома як Місяць оленя, зійшла увечері 29 липня та засяяла над обрієм у різних куточках планети. Місячний диск здавався надто великим та надзвичайно яскравим.

Цей ефект підсилював так звана місячна ілюзія — оптичне явище, завдяки якому ми сприймаємо Місяць значно більшим, коли він перебуває близько до горизонту. Крім того, він може набувати теплих золотистих, помаранчевих або навіть червонуватих відтінків через проходження сонячного світла крізь щільніші шари атмосфери.

Цікавий факт: корінні народи Північної Америки традиційно називали липневу повню «Оленячим Місяцем» — на честь періоду, коли у молодих самців оленів швидко відростають нові роги. Саме тому ця повня символізує стрімке зростання, силу та еволюцію.

Фото повні, що потрапила в об’єктив, дивіться нижче

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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