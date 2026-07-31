Небо осяяв липневий повний Місяць / © Associated Press

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Повня, відома як Місяць оленя, зійшла увечері 29 липня та засяяла над обрієм у різних куточках планети. Місячний диск здавався надто великим та надзвичайно яскравим.

Цей ефект підсилював так звана місячна ілюзія — оптичне явище, завдяки якому ми сприймаємо Місяць значно більшим, коли він перебуває близько до горизонту. Крім того, він може набувати теплих золотистих, помаранчевих або навіть червонуватих відтінків через проходження сонячного світла крізь щільніші шари атмосфери.

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Цікавий факт: корінні народи Північної Америки традиційно називали липневу повню «Оленячим Місяцем» — на честь періоду, коли у молодих самців оленів швидко відростають нові роги. Саме тому ця повня символізує стрімке зростання, силу та еволюцію.

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Фото повні, що потрапила в об’єктив, дивіться нижче

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

Повня у липні / © Associated Press

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