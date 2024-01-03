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У вашій оселі завжди пахнутиме дорого й вишукано: 7 копійчаних засобів для неймовірного запаху

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У вашій оселі завжди пахнутиме дорого й вишукано: 7 копійчаних засобів для неймовірного запаху

Як створити вдома свіжий запах / Фото: Freepik

Аромат у вашому будинку буде смачним і свіжим.

Неймовірний запах у домі дарує відчуття затишку, спокою та щастя. У такій оселі хочеться бути завжди. Але як домогтися того, щоб удома завжди панували вишукані, свіжі й дорогі аромати? Розповідаємо про сім способів, як досягти такого результату, посилаючись на публікацію Real Simple.

Як зробити, щоб удома пахло неймовірною свіжістю: 7 дієвих способів

  • Ефірні олії. Бюджетний варіант очищувача повітря і дифузора водночас добре поглинатиме неприємні запахи й залишатиме улюблений аромат. Для цього треба в паперовий пакетик насипати трохи соди і капнути кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії. Сода поглине всі неприємні аромати, а ефірна олія надовго залишить неймовірний запах у вашому домі.
  • Ароматизована вода. Щоб у домі приємно пахло, закип’ятіть воду в каструлі і додайте туди улюблені спеції. У такий спосіб ви зможете створити неперевершений свіжий аромат у своїй оселі. Чим можна скористатися: корицею, гвоздикою, шкіркою цитрусових фруктів, стручками ванілі, розмарином і м’ятою.
  • Кімнатні рослини. Є такі кімнатні квіти, які добре справляються з фільтрацією повітря, очищаючи і освіжаючи його. Це може бути м’ята, жасмин, драцена, фікус, спатіфілум, англійській плющ, барбертонська ромашка.
  • Пряні трави на підвіконні. Можна розвести на кухонному вікні невеличкий садок і посадити розмарин, м’яту й базилік. Ці прянощі мають неймовірно тонкий аромат,  а заразом ви завжди матимете під рукою свіжу зелень для своїх кулінарних шедеврів.
  • Випічка. Аромат свіжих булочок створить атмосферу затишку та щастя у вашій оселі. Печиво, пироги чи ватрушки поширять спокусливий аромат по всьому дому і порадують своїм смаком усю родину.
  • Зробіть помандер. Це така ємність, куди кладуть пахучі речовини. Втім, щоб не купувати, його можна створити своїми руками із апельсина чи лимона. Просто зробіть надрізи ножем на шкірці цитрусового фрукта, і він виділятиме ефірні олії з надзвичайно свіжим ароматом.    
  • Очищувач повітря. Цей прилад добре вбиває всі неприємні запахи, фільтрує повітря і очищує від токсинів. Очищувачі з НЕРА-фільтром допоможуть впоратися з мікроскопічними забрудненнями, навіть з лупою, вірусами та шерстю домашніх тварин.

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Дата публікації
Перегляди
590
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