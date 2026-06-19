У воду для поливу варто додати один інгредієнт: як врятувати рослини від спеки

Полив рослин / © pexels.com

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У періоди сильної спеки рослини особливо швидко втрачають вологу, тому садівники дедалі частіше шукають способи допомогти їм пережити високі температури. Один із незвичних методів запропонував спеціаліст із вирощування грибів Вейн Делані, який радить використовувати для поливу воду, настояну на грибах.

Про це повідомило видання Express.

Експерт звернув увагу на те, що традиційного поливу іноді буває недостатньо, особливо для рослин у горщиках і контейнерах. Саме для них він рекомендує спробувати грибний настій.

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За словами Делані, приготувати його нескладно. Для цього потрібно взяти жменю будь-яких їстівних грибів, подрібнити їх і залишити у воді приблизно на 24 години. Після цього отриманим розчином радять поливати рослини ввечері, після заходу сонця, спрямовуючи воду безпосередньо до кореневої системи.

Експерт пояснює, що гриби на 85–90% складаються з води. Під час настоювання вони поступово віддають вологу, а також низку поживних речовин. Зокрема, йдеться про калій, магній, фосфор і селен, які переходять у воду та можуть потрапляти до ґрунту разом із поливом.

На думку фахівця, така вода може допомагати довше утримувати вологу в землі, зменшуючи її втрати через випаровування у спекотні години. Крім того, речовини, що виділяються з грибів під час замочування, здатні стимулювати активність грибків у ґрунті.

Делані зазначає, що це може покращувати здатність ґрунту накопичувати воду та полегшувати її засвоєння рослинами. Саме тому грибний настій він називає одним із можливих способів підтримати рослини під час тривалих спекотних періодів.

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Водночас експерти нагадують, що не варто компенсувати спеку надмірним поливом. Перезволожений ґрунт може спричинити загнивання коренів, погіршення стану листя та уповільнення росту рослин. Також надлишок вологи створює сприятливі умови для розвитку плісняви та грибкових захворювань.

Окрему увагу садівникам радять звертати на рослини у контейнерах і горщиках. Навіть після дощу вони можуть не отримати достатньо води, оскільки густе листя часто відводить опади убік, не даючи волозі потрапити безпосередньо до ґрунту.

Своєю чергою садівник і автор каналу Walking Talking Gardeners Саймон поділився простим способом перевірити, чи потребує рослина поливу. Він рекомендує постукати по теракотовому горщику: якщо звук дзвінкий, ґрунт, імовірно, сухий, а якщо глухий — вологи всередині достатньо. За його словами, таким методом користувалися садівники ще у XIX–XX століттях.

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