"У всіх хлопців є ця мітка": вірусне відео в TikTok злякало людей

Користувач TikTok стверджує, що "уряд створює людей", і він має "докази" цього.

Хлопець на ім'я Ділан стверджує, що в нього та багатьох інших хлопців, яких він знає, є веснянка на тому самому місці. Він переконаний, що кожен чоловік, якщо уважно подивиться на свою ліву руку, виявить таку саму мітку. І Ділан має "страшне пояснення" цьому факту.

Відео Ділана в TikTok із цією заявою швидко стало вірусним та викликало бурю емоцій у глядачів.

.Ділан показав веснянку на своїй руці і запропонував глядачам перевірити, чи є у них така сама.

"Я, можливо, знайшов щось, що доводить, що уряд створює людей. Кожен хлопець, який дивиться це відео, повинен перевірити, чи є у нього така веснянка на руці прямо зараз. Я гарантую, що у вас є. Ця веснянка прямо тут. Зробіть це", – сказав Ділан.

Ділан стверджує, що у всіх хлопців є особлива веснянка на лівій руці. Фото: TikTok @dylanbaseball07

Його вірусне відео змусило глядачів перевірити свої руки. Багато хто, причому не тільки хлопці, а й дівчата, були шоковані, дізнавшись, що у них є така мітка в тому ж місці.

Хоча на перший погляд це може здатися дивним або страшним збігом, насправді існують наукові пояснення цього явища, пише Mirror. Генетичні та екологічні фактори, а також спосіб життя можуть впливати на пігментацію шкіри.

Наприклад, спадковість та наявність гена MC1R відіграють велику роль у появі пігментних плям. Крім того, люди зі світлою шкірою, рудим або світлим волоссям і світлими очима, більш схильні до появи веснянок.

У таких людей пігмент-продукуючі клітини (меланоцити) часто групуються на певних ділянках шкіри. Так що якщо у ваших батьків є пігментні плями у певних місцях, швидше за все, ви побачите схожі і на своєму тілі, і в інших ваших кровних родичів.

Спосіб життя також може вплинути на появу веснянок на шкірі. Наприклад, ті, хто проводить більше часу на сонці, найімовірніше, отримають їх більше.

Веснянки зазвичай утворюються на тих ділянках шкіри, які найбільше піддаються впливу сонячного світла. Ультрафіолетове випромінювання сонця змушує меланоцити збільшувати вироблення пігменту меланіну, що призводить до утворення плямок. Ось чому веснянки зазвичай з'являються на обличчі, плечах, руках та інших частинах тіла, які найчастіше не закриті одягом.

Це цілком може призвести до появи пігментних плям в тих самих місцях, що, ймовірно, пояснює, чому і чоловіки, і жінки знаходять їх на схожих частинах тіла.

Нагадаємо, татуювання з веснянками стали б'юті-трендом для багатьох жінок. Майстер спантеличила користувачів відео "до" і "після" тату веснянок.

Читайте також: