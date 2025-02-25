У які дні народжуються унікальні діти: вони стають лідерами й мотиваторами

Цих дітей не можна виховувати традиційними методами, їм необхідно давати більше свободи і не слід обмежувати.

Як пише ресурс "Главред", відомий український мольфар «Макс Гордєєв» розповів, що в деякі дні народжуються унікальні діти, які мають особливий характер і надзвичайні здібності. У дорослому житті таких малюків чекає приголомшливий успіх, бо вони народжені бути лідерами і вести інших за собою.

У які дні народжуються діти, яким судилося стати лідерами

Макс Гордєєв наголошує, що діти, народжені 1, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 23, 27, 31 числа будь-якого місяця, приходять у життя батьків не просто так.

"Ця дитина прийшла до вас, як посланець янголів", – говорить мольфар.

У дорослому житті така дитина обов’язково стане успішною, вона має лідерські якості, тому зможе вести за собою інших людей. Однак батькам варто враховувати, що такі дітки точно не будуть слухняними чи покірними. До них треба мати особливий підхід. Ці діти мають добре розвинену інтуїцію і бачать значно більше, ніж деякі дорослі.

Таких дітей в жодному разі не можна "ламати" чи перевиховувати, інакше в дорослому житті вони будуть нещасливими і не зможуть повністю розкрити увесь свій потенціал. Макс Гордєєв рекомендує давати можливість проявлятися цим дітям і приймати такими, які вони є.

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