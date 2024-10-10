У які дні не можна прибирати, аби не "вимести" достаток і щастя з дому

Наші предки вірили, що прибирання – це справжній магічний ритуал. Якщо прибирати у певні дні тижня, можна очистити свій дім від біди та негараздів. А в інші дні, навпаки, прибирати було заборонено, якщо вимести у такий день підлогу, то можна позбутися грошей, здоров’я і щастя. Розповідаємо, які дні тижня вкрай несприятливі для прибирання, а в які треба обов’язково наводити лад у домі.

У які дні тижня не можна прибирати в домі, щоб не накликати біди: народні прикмети

Понеділок. Цей день вкрай важливий для початку нових справ, він несе в собі потужну енергетику, якою варто скористатися. А ось для прибирання він не підходить, не можна вимітати сміття чи мити підлогу, бо вимиється щастя й достаток.

Цей день вкрай важливий для початку нових справ, він несе в собі потужну енергетику, якою варто скористатися. А ось для прибирання він не підходить, не можна вимітати сміття чи мити підлогу, бо вимиється щастя й достаток. Вівторок. Якщо в цей день прибрати у своїй оселі, можна розірвати коло невдач і залучити достаток та щастя. У вівторок добре прасувати речі, підмітати й мити вікна, також робити обереги для дому.

Якщо в цей день прибрати у своїй оселі, можна розірвати коло невдач і залучити достаток та щастя. У вівторок добре прасувати речі, підмітати й мити вікна, також робити обереги для дому. Середа. Цей день є ідеальним для прибирання, адже енергія на максимумі. Можна мити підлогу та вікна, це допоможе покращити матеріальне становище, залучити успіх та здоров’я. Також у середу варто викинути всі непотрібні речі, щоб оновити свій фінансовий канал.

Цей день є ідеальним для прибирання, адже енергія на максимумі. Можна мити підлогу та вікна, це допоможе покращити матеріальне становище, залучити успіх та здоров’я. Також у середу варто викинути всі непотрібні речі, щоб оновити свій фінансовий канал. Четвер. Стосовно цього дня думки різняться, однак спеціалісти з езотерики рекомендують не прибирати у четвер. Можна протерти пил та відчинити вікна, щоб у дім зайшла нова енергія разом зі свіжим повітрям.

Стосовно цього дня думки різняться, однак спеціалісти з езотерики рекомендують не прибирати у четвер. Можна протерти пил та відчинити вікна, щоб у дім зайшла нова енергія разом зі свіжим повітрям. П’ятниця не підходить для прибирання. Взагалі у цей день краще не розпочинати нових справ, а завершувати старі. Бо все буде затягуватися і не матиме позитивного результату.

не підходить для прибирання. Взагалі у цей день краще не розпочинати нових справ, а завершувати старі. Бо все буде затягуватися і не матиме позитивного результату. Субота. Це найкращий день для прибирання своєї оселі. Всі роботи по дому, проведені в суботу, допоможуть залучити добробут, щастя та успіх. Також всі члени родини будуть мати міцне здоров’я та щастя в особистому житті.

Це найкращий день для прибирання своєї оселі. Всі роботи по дому, проведені в суботу, допоможуть залучити добробут, щастя та успіх. Також всі члени родини будуть мати міцне здоров’я та щастя в особистому житті. Неділя. У цей день треба відпочивати, тому жодних робіт по дому виконувати не варто. У неділю можна проводити ритуали з очищення своєї оселі – викидати непотріб, палити свічки й робити обереги.

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