У які дні тижня в жодному разі не можна прибирати, щоб не накликати в дім лиха та бідності

Наші предки вважали прибирання магічним ритуалом, який оберігав дім від лиха та злиднів. І якщо прибирати в правильні дні, то можна залучити у своє життя щастя й достаток.

Є дні, в які згідно народних прикмет прибирати заборонено, бо можна "вимести" з дому щастя, добробут і здоров’я. А є такі, коли, навпаки, треба прибирати, щоб жити гармонійним та благополучним життям. Розповідаємо, які дні тижня несприятливі для прибирання, а в які треба обов’язково наводити лад у своїй оселі.

В які дні в жодному разі не можна прибирати, а які – найкращі для наведення ладу в оселі

Понеділок – не кращий день для прибирання. Наші предки вважали, що в понеділок не можна вимітати й мити підлогу, бо щастя не буде. В цей день краще планувати справи на поточний робочий тиждень.

– не кращий день для прибирання. Наші предки вважали, що в понеділок не можна вимітати й мити підлогу, бо щастя не буде. В цей день краще планувати справи на поточний робочий тиждень. Вівторок вважається одним із найкращих днів, щоб навести лад у своїй оселі. Якщо прибирати у вівторок, можна розірвати коло невдач і залучити щастя у своє життя.

вважається одним із найкращих днів, щоб навести лад у своїй оселі. Якщо прибирати у вівторок, можна розірвати коло невдач і залучити щастя у своє життя. Середа також є гарним днем, щоб прибирати в домі. Найкраще в середу мити вікна й підлогу, щоб залучити успіх у своє життя й мати міцне здоров’я.

також є гарним днем, щоб прибирати в домі. Найкраще в середу мити вікна й підлогу, щоб залучити успіх у своє життя й мати міцне здоров’я. Четвер. Тут думки розходяться: одні вважають, що в четвер треба прибирати, інші переконують, що це не найкращий день для наведення ладу. За народними прикметами, у четвер краще утриматися від хатньої роботи взагалі, щоб не накликати фінансових проблем.

Тут думки розходяться: одні вважають, що в четвер треба прибирати, інші переконують, що це не найкращий день для наведення ладу. За народними прикметами, у четвер краще утриматися від хатньої роботи взагалі, щоб не накликати фінансових проблем. П’ятниця. Щоб у вас не було боргів та проблем із грошима, у п’ятницю краще не прибирати.

Щоб у вас не було боргів та проблем із грошима, у п’ятницю краще не прибирати. Субота вважається одним із найкращих днів для наведення ладу в домі. Якщо прибрати в цей день, можна позбутися проблем, лихої долі та зміцнити своє здоров’я.

вважається одним із найкращих днів для наведення ладу в домі. Якщо прибрати в цей день, можна позбутися проблем, лихої долі та зміцнити своє здоров’я. Неділя. Цього дня наші предки ходили до церкви. Тому в неділю краще відпочивати й набиратися сил перед початком нового робочого тижня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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