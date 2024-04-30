У якому місяці народжуються найрозумніші діти: про це мало хто знає

Науковці, аби визначити, в якому місяці народжуються найрозумніші діти, вивчили успішність учнів віком від шести до п’ятнадцяти років. У дослідженні взяло участь близько мільйона американських школярів. Розповідаємо, в якому місяці народжуються найрозумніші діти.

Коли народжуються найрозумніші діти: дослідження вчених

У ході експерименту було встановлено, що школярі, які народилися у вересні, мають найвищі оцінки у школі, а після її закінчення їм вдається вступити до найпрестижніших вузів та коледжів. А ось найгірші оцінки були в дітей, які народжені у серпні.

Тож, Національне бюро економічних досліджень США встановило, що у вересні народжуються старанні до навчання діти. Спеціалісти з освіти дали такому феномену пояснення. Як зазначається, американські діти йдуть до школи у повні шість років. Тому ті, які народилися з вересня по грудень, старші за народжених навесні чи влітку. Така різниця у віці впливає на засвоєння навчального матеріалу і викликає суттєвий розрив в успішності.

Було проведено ще одне дослідження, у ході якого встановлено, що люди, які народилися восени й узимку, живуть значно довше за народжених навесні та влітку. Згідно даних статистики, найменше довгожителів з-поміж народжених у березні, лише чотири відсотки доживає до ста років.

А ось найвизначніших успіхів у спорті досягають люди, які народилися у серпні. Такими даними поділилися вчені з Бельгії, Франції та Нідерландів. У Канаді, навпаки, найуспішніші спортсмени – хокеїсти, народжені наприкінці зими або навесні. А серед зірок англійського футболу немає жодного гравця, народженого в серпні, всі народилися в основному восени.

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