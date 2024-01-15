У якому віці людина почувається максимально щасливою: в чому ключ до добробуту та щастя

Напевно, усім цікаво, коли настане отой максимально щасливий момент життя. На це запитання відповіли науковці, провівши дослідження. Вчені зробили аналіз показників суб’єктивного благополуччя у 460 902 людей. Виявилося, що до піку щасливого моменту людям доводиться жити досить довго. Дослідники також визначили, що чим старшою стає людина, тим більше задоволення їй приносить сам процес життя. Розповідаємо, коли людина почувається найбільш щасливою і що для цього потрібно.

Коли людина почувається максимально щасливою

Як з’ясували науковці, люди, які брали участь в експерименті, не вважали свої дитячі або шкільні роки найщасливішими. А перше досить велике зниження задоволення своїм життям припадає на вік 11-16 років. Молоді люди у віці від двадцяти до тридцяти років також почуваються не дуже щасливими.

Експерти досліджували життя людей зі 145 країн світу. І в ході експерименту виявили, що здебільшого почуваються задоволеними своїм життям люди, яким за п’ятдесят. Таким чином, вчені змогли побудувати криву щастя, яка має U-подібну форму. І саме з 50 років крива починає підніматися, бо в цьому віці настає максимальний баланс між професійним та особистим життям.

А піку свого щасливого життя людина досягає у віці 60-75 років. За даними наукового дослідження, на цей віковий проміжок спостерігається найсильніший приріст задоволення життям. Бо на цей вік припадає вихід на пенсію, період затишного відпочинку і відсутність клопотів.

У чому ключ до щастя

Тут варто зрозуміти, що ключовим є не лише вік. Науковиця Темма Еренфельд навела дані експерименту, в якому брало участь понад 200 тисяч осіб. Дослідження показало, що найщасливіші ті люди, що мають багато друзів у зрілому віці, які можуть розділити їхні захоплення й підтримати у разі потреби.

Також науковиця надала декілька рекомендацій, для тих, хто хоче бути щасливим у будь-якому віці. Що для цього потрібно:

Знаходити час для себе та свого відпочинку.

Проводити більше часу зі своєю родиною та друзями.

Бути в постійному розвитку та самовдосконалюватися.

Мати захоплення, яке буде наповнювати приємними емоціями.

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