У якому віці ваше життя кардинально зміниться: нумерологія визначить це за датою народження

Як стверджує нумерологія, одна з популярних псевдонаук на рівні з астрологією, цифри визначають долю людини та можна за датою народження обчислити у якому віці людина, наприклад, зустріне свою "половинку" чи вік, який стане для неї доленосним.

Як кажуть нумерологи, за датою народження може обчислити не лише вік, у якому ваше життя кардинально зміниться, а й навіть приблизно визначити характер цих змін.

Як розрахувати, в якому віці життя зміниться на 180°

Щоб обчислити вік, який стане доленосним, потрібно просумувати всі цифри дати народження. Наприклад, якщо дата народження 24 вересня 1985 року, тоді доленосний рік за датою народження розраховується як сума 2+4+9+1+9+8+5=38. Отже, у віці 38 роки на людину, яка народилася 24.09. 1985 року чекають кардинальні зміни.

Для визначення характеру змін, які відбудуться у ваш доленосний вік, потрібно просумувати до однієї цифри число, у якому зміниться ваше життя. У нашому випадку 3+8 = 11, 1+1=2. Які зміни, найімовірніше, очікують на людину, можна визначити зі значення цифр у нумерології

Які зміни чекають на людину згідно з нумерологією

Цифра 1. Ви візьмете на себе велику відповідальність, зважитесь на справи, які ніколи не зробила б раніше, станете прикладом для наслідування.

Цифра 2. Зміни пов'язані з корисними знайомствами або з налагодженням спілкування зі старими знайомими.

Цифра 3.Людина досягне успіхів у творчості, надихатиме на творчі здобутки інших.

Цифра 4. Зміни в житті такої людини будуть, найімовірніше, пов'язані з роботою, вдало складуться стосунки з колегами.

Цифра 5. Людина, якій випаде це число, відчує потяг до пригод та авантюр, побут почне її пригнічувати.

Цифра 6. Така людина знайде своє щастя в сім'ї, побутових клопотах, догляді за дітьми.

Цифра 7. Людина, якій випало таке число, відкриє для себе таємне знання.

Цифра 8. Людина зможе контролювати речі, які раніше були не у її владі. Однак у гонитві за ідеалом буде нещадна до себе.

Цифра 9. Людині, якій випала ця цифра, проявить надзвичайну доброту, яка вернеться їй сторицею.

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