У яку воду треба засипати гречку – холодну чи окріп: каша вийде смачною та розсипчастою

Гречка – це традиційна страва практично для кожної української родини. І досвідчені господині мають свої секрети приготування цієї каші. А щоб гречка була ще смачнішою та розсипчастою, професійні кухарі розкрили свій секрети її приготування. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, як правильно варити гречку, щоб вона не злипалася й мала насичений смак.

Як правильно варити гречку: секрет професійних кухарів

Щоб зварити смачну та розсипчасту гречану кашу, крупу треба засипати в окріп, і ось чому. Професійні кухарі говорять, що температура води відіграє ключову роль у приготуванні гречки.

Якщо ви хочете, щоб каша вийшла м’якою і мала однорідну текстуру, підготовлену крупу можна сміливо засипати в холону воду. Гречка тоді вийде м’якою та ніжною, але не буде розсипчастою.

Та якщо вам треба приготувати розсипчастий гарнір, то професіонали рекомендують кидати крупу в окріп. Така гречка буде м’якою, однак зернинки не злипатимуться. А щоб гарнір вийшов більш ароматним і мав насичений смак, крупу попередньо можна обсмажити на сухій сковорідці.

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